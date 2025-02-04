search
ΕΛΛΑΔΑ

04.02.2025 20:27

Ηράκλειο: Παραδόθηκε ο 19χρονος οδηγός που εγκατέλειψε αναβάτες δίκυκλου – Δεν είχε δίπλωμα

04.02.2025 20:27
εκαβ νες

Στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου παραδόθηκε, το απόγευμα, ο οδηγός του αυτοκινήτου που το βράδυ της Δευτέρας 03/02 στην οδό Ούλοφ Πάλμε στο Ηράκλειο της Κρήτης συγκρούστηκε με μοτοσικλέτα και στη συνέχεια εγκατέλειψε το σημείο, αφήνοντας πίσω του δύο σοβαρά τραυματισμένους νέους ανθρώπους.

Πρόκειται για έναν 19χρονο, ο οποίος συνοδευόμενος από τους γονείς του πήγε στο Αστυνομικό Μέγαρο, περίπου στις 6 το απόγευμα. Όπως διαπιστώθηκε ο νεαρός δεν είχε δίπλωμα οδήγησης ενώ και το αυτοκίνητο που οδηγούσε δεν είχε ασφάλιση. Από τον 19χρονο ελήφθη δείγμα αίματος, για να διαπιστωθεί αν οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ. Επίσης συνελήφθη και ο 21χρονος συνοδηγός του οχήματος. 

Ο 19χρονος θα οδηγηθεί αύριο στον εισαγγελέα με την δικογραφία που έχει σχηματιστεί σε βάρος του να αφορά σε επικίνδυνη οδήγηση με το άρθρο 290 του ποινικού κώδικα που προβλέπει σε περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος με βαριές σωματικές βλάβες ποινή κάθειρξης μέχρι δέκα έτη.Ο δράστης υποστήριξε πως έφυγε από το σημείο, αφού φοβήθηκε μην του επιτεθούν άτομα από παρακείμενες καφετέριες που είδαν το τροχαίο.

Δίνει «μάχη» ο 18χρονος – Ακρωτηριάστηκε ο 25χρονος

Όπως έγραψε το Creta24, o 18χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο αναπληρωτής διοικητής του ΠαΓΝΗ Στέλιος Κτενιαδάκης, ο 18χρονος είναι διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, ενώ ο 25χρονος οδηγός του δίκυκλου που τραυματίστηκε βαρύτατα στο πόδι, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστεί, νοσηλεύεται στην ορθοπαιδική κλινική.

