Βόρεια θάλασσα: Στις φλόγες δεξαμενόπλοιο και φορτηγό πλοίο που συγκρούστηκαν ανοικτά των βρετανικών ακτών – Κίνδυνος ρύπανσης (Videos)

Πελώρια πυρκαγιά ξέσπασε σε δεξαμενόπλοιο και φορτηγό πλοίο που συγκρούστηκαν στα ανοικτά των βρετανικών ακτών του Γιορκσάιρ, (βόρεια Αγγλία), στη Βόρεια Θάλασσα, με τις βρετανικές αρχές να αντιδρούν κατεπειγόντως, αναπτύσσοντας αεροσκάφη και ναυαγοσωστικές λέμβους.

Όπως μεταδίδει o Guardian, οι αρχές μετέφεραν στη στεριά 32 ανθρώπους μετά τη σύγκρουση των πλοίων 10 μίλια από την ακτή του Ανατολικού Γιορκσάιρ, ενώ η βρετανική ακτοφυλακή ανέφερε ότι μια «αξιολόγηση βρίσκεται σε εξέλιξη» για τον «πιθανό» κίνδυνο ρύπανσης από ναυτικό ατύχημα. «Το συμβάν συνεχίζεται ακόμη και η αξιολόγηση πιθανών απαραίτητων μέτρων ελέγχου της ρύπανσης βρίσκεται σε εξέλιξη», σύμφωνα με την ακτοφυλακή.

Το BBC ανέφερε ότι όλο το πλήρωμα του Stena Immaculate είναι καταγεγραμμένο και ασφαλές. Πρόκειται για περισσότερα από 20 άτομα.

Ο διευθύνων σύμβουλος του λιμανιού Μάρτιν Μπόιερ δήλωσε στο Sky News ότι και οι 32 άνθρωποι που μεταφέρθηκαν στην ξηρά ήταν ζωντανοί. Ωστόσο διευκρίνισε ότι δεν γνωρίζει αν ήταν ο πλήρης αριθμός των δύο πληρωμάτων.

Οι τραυματίες έφτασαν στη στεριά «με τρία σκάφη» και «ασθενοφόρα κάνουν ουρά στην προκυμαία» του λιμανιού, είπε, διευκρινίζοντας ότι το ένα από τα πλοία ήταν αγκυροβολημένο την ώρα της σύγκρουσης.

O διευθύνων σύμβουλος του Λιμανιού του Ανατολικού Grimsby, Μάρτιν Μπόγιερς λέει ότι του είπαν ότι μετά τη σύγκρουση εθεάθη μια «τεράστια βολίδα», αλλά προσθέτει ότι τα πλοία είναι πολύ μακριά από την ακτή για να τα δει κανείς.

Και προσθέτει: «Είδαμε τα σκάφη να φέρνουν» τα θύματα από τα πλοία.

«Πρέπει να έστειλαν ένα Mayday έξω – ευτυχώς υπήρχε ήδη ένα πλοίο μεταφοράς πληρώματος εκεί έξω.

«Από τότε υπάρχει ένας στολίσκος ασθενοφόρων για να παραλάβει όποιον βρει». Η κατάσταση των θυμάτων δεν είναι ακόμη σαφής, γράφει το BBC.

Πώς έγινε η σύγκρουση των δύο πλοίων

Ένας εκπρόσωπος της Βρετανικής Ακτοφυλακής είπε ότι «ο συναγερμός σήμανε στις 9.48 π.μ.». Είπαν ότι «κλήθηκε ένα ελικόπτερο διάσωσης της ακτοφυλακής από το Humberside, μαζί με σωσίβιες λέμβους από το Skegness, το Bridlington, το Maplethorpe και το Cleethorpes, ένα αεροσκάφος σταθερής πτέρυγας της ακτοφυλακής της HM και κοντινά σκάφη με πυροσβεστική ικανότητα. Το περιστατικό συνεχίζεται».

Η γραμματέας μεταφορών Χάιντι Αλεξάντερ δήλωσε: «Ανησυχώ που ακούω για τη σύγκρουση δύο πλοίων στη Βόρεια Θάλασσα σήμερα το πρωί και είμαι σε επαφή με αξιωματούχους και την Ακτοφυλακή του Ηνωμένου Βασιλείου καθώς εξελίσσεται η κατάσταση».

Τα δεδομένα παρακολούθησης φαίνεται να δείχνουν ότι το Solong χτύπησε το Stena Immaculate όταν ήταν αγκυροβολημένο.

Ερευνητές έχουν ήδη φτάσει στο Γκρίμσμπι και συγκεντρώνουν στοιχεία για το τι συνέβη. Εκπρόσωπος του Κλάδου Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων δήλωσε: «Ο Κλάδος Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων ανέπτυξε ομάδα στο Γκρίμσμπι μετά τη σύγκρουση του πλοίου μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Solong με πορτογαλικό νηολόγιο και του πετρελαιοφόρου Stena Immaculate με αμερικανικό νηολόγιο, τα οποία συγκρούστηκαν στη Βόρεια Θάλασσα σήμερα το πρωί. Η ομάδα μας που αποτελείται από επιθεωρητές και βοηθητικό προσωπικό συγκεντρώνει στοιχεία και προχωρά σε προκαταρκτική αξιολόγηση του ατυχήματος για να καθορίσουμε τα επόμενα βήματά μας».

Το Reuters ανέφερε μια δήλωση του 2023 του ναυτιλιακού διευθυντή της Crowley που δείχνει ότι το Stena Immaculate ήταν μέρος του στόλου δεξαμενόπλοιων που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον στρατό των ΗΠΑ.

«Τα δεξαμενόπλοια θα συνεχίσουν τις διεθνείς εμπορικές δραστηριότητες, αλλά μπορούν να ναυλωθούν σε βραχυπρόθεσμη βάση για να εξυπηρετήσουν τις δραστηριότητες της κυβέρνησης των ΗΠΑ», ανέφερε η ανακοίνωση της αμερικανικής εταιρείας.

Σύμφωνα με το σάιτ Marinetraffic, το Stena Immaculate είχε αποπλεύσει από το λιμάνι των Αγίων Θεοδώρων και είχε αγκυροβολήσει στην πόλη Κίνγκστον απόν Χαλ στο Ανατολικό Γιορκσάιρ. Το Solong απέπλευσε από το σκωτσέζικο λιμάνι Γκρέιντζμαουθ προς το Ρότερνταμ, στην Ολλανδία. Το δεξαμενόπλοιο λέγεται ότι μετέφερε ιδιαίτερα εύφλεκτα αεροπορικά καύσιμα. Το πορτογαλικό πλοίο φέρεται να προσέκρουσε με ταχύτητα στο πετρελαιοφόρο.

Εκπρόσωπος της ναυτιλιακής εταιρείας Stena δήλωσε ότι ένα δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων, ιδιοκτησίας της που διαχειρίζεται η αμερικανική εταιρεία Crowley είναι το ένα από τα πλοία που ενεπλάκη στη σύγκρουση. Πηγές της ναυτιλιακής βιομηχανίας είπαν στο Reuters ότι τα δύο εμπλεκόμενα πλοία είναι το δεξαμενόπλοιο μεταφοράς χημικών προϊόντων Stena Immaculate και το πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων Solong.

«Ένα ελικόπτερο διάσωσης της ακτοφυλακής απογειώθηκε από το Χάμπερσαϊντ για να μεταβεί στο σημείο, μαζί με ναυαγοσωστικές λέμβους από το Σκέγκνες, το Μπρίντλινγκτον, το Μάπλθορπ και το Κλίθορπς, ενώ έχουν αναπτυχθεί επίσης ένα αεροσκάφος σταθερών πτερύγων της Βασιλικής Ακτοφυλακής και κοντινά σκάφη με δυνατότητα πυρόσβεσης. Το συμβάν βρίσκεται σε εξέλιξη», τόνισε η Υπηρεσία Ναυτιλίας και Ακτοφυλακής σε ανακοίνωσή της.

Το Βασιλικό Εθνικό Ίδρυμα Ναυαγοσωστικής (RNLI), μια υπηρεσία ναυαγοσωστικών λέμβων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, τόνισε: «Υπάρχουν αναφορές ότι πολλοί άνθρωποι εγκατέλειψαν τα πλοία έπειτα από σύγκρουση και ξέσπασαν πυρκαγιές και στα δύο πλοία».

Η θαλάσσια περιοχή όπου σημειώθηκε η σύγκρουση είναι μια πολυσύχναστη πλωτή οδός με κίνηση από λιμάνια κατά μήκος των βορειοανατολικών ακτών της Βρετανίας προς την Ολλανδία και τη Γερμανία, δήλωσαν πηγές της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Στην περιοχή βρίσκονται πολλά σκάφη, όπως δείχνει δορυφορική εικόνα του MarineTraffic.

Ο ιστότοπος Marine Traffic, που καταγράφει θαλάσσιες μεταφορές, έδειξε πολλά πλοία, συμπεριλαμβανομένων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και πετρελαιοφόρων στην περιοχή της Βόρειας Θάλασσας όπου σημειώθηκε η σύγκρουση.

Η ναυτιλιακή υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών, ο Διεθνής Οργανισμός Ναυσιπλοΐας, δήλωσε ότι έχει λάβει γνώση της κατάστασης και ότι διεξάγει περαιτέρω έλεγχο.

Ο συναγερμός για το συμβάν σήμανε στις 10:48, τοπική ώρα (12:48 ώρα Ελλάδας).

Το φορτηγό πλοίο Solong

To δεξαμενόπλοιο STENA IMMACULATE

