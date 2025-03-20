search
ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 15:42
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.03.2025 15:03

Μελίνα Νικολαΐδη: Η κόρη της Βανδή ερμηνεύει «I Will Always Love You» της Γουίτνεϊ Χιούστον και το TikTok την αποθεώνει! (Video)

20.03.2025 15:03
vandi-kori-new

Tις φωνητικές της ικανότητες σε ένα εμβληματικό τραγούδι της Γουίτνεϊ Χιούστον επιχείρησε να δοκιμάσει η Μελίνα Νικολαΐδη με την 21χρονη κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη, να ερμηνεύει το «I Will Always Love You» στον λογαριασμό της στο TikTok.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της, αποκάλυψε πως η αγαπημένη της συνήθεια είναι τα μεταμεσονύκτια καραόκε, με τους χρήστες της δημοφιλούς διαδικτυακής πλατφόρμας να την αποθεώνουν στα σχόλια για την ερμηνεία της!

@meliina____ Midnight karaokes are my favorite 🩵 #fyp #foryouu #tiktok #london #karaoke #iwillalwaysloveyou ♬ original sound – melina

Διαβάστε επίσης:

Άλκης Κούρκουλος: Σπάνια δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του (Photo)

Βαγγέλης Περρής για Ιωάννα Μαλέσκου: «Ανάμεσα στα κατσαρολικά έλαμπες» (Video)

Αντελίνα Βαρθακούρη: «Δεν κάνει νούμερα η Σίσσυ Χρηστίδου αλλά το θέμα» (Video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
zelenskyy_2508_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζητά 1 δισ. δολάρια τον μήνα από την Ευρώπη για την αγορά αμερικανικών όπλων (video)

netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Ακολουθώντας το παράδειγμα Τραμπ, ο Νετανιάχου αλλάζει στρατηγική για την κατάπαυση του πυρός

bofiliou-new
LIFESTYLE

Νατάσσα Μποφίλιου: «Σήκωσε το γάντι» και απαντά στις προσβολές με… insta story (Photo)

diabetic_2508_1920-1080_new
ΥΓΕΙΑ

Γαλλίδα διαβητική ξαναπαράγει ινσουλίνη με δικά της βλαστοκύτταρα

VirginiaGiuffre2
ΚΟΣΜΟΣ

Σκάνδαλο Επστάιν: Έρχονται νέες αποκαλύψεις – Η Virginia Giuffre έγραψε βιβλίο πριν αυτοκτονήσει, πότε κυκλοφορεί

Δείτε όλες τις ειδήσεις
nea_dimokratia_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Διάχυτη δυσαρέσκεια και ενόχληση στην Κ.Ο. της Ν.Δ.

bofiliou-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κατακραυγή και οργή για το μπουλινγκ Βουλαρίνου στην Μποφίλιου

amvlemonas-new
ΘΕΜΑ

Αβλέμονας: Ένα από τα ομορφότερα ψαροχώρια της Μεσογείου βρίσκεται στα Κύθηρα (Video)

kalxas-8637
ΚΑΛΧΑΣ

Ένα περίεργο καλοκαίρι, η άφαντη Κεφαλογιάννη, το μπάχαλο στο αεροδρόμιο και τα κέρδη της Gold air, η παρουσία Τσίπρα πριν τη ΔΕΘ 

vasilis-kalogirou-sofia-kalogirou
ΕΛΛΑΔΑ

Σοφία Καλογήρου: Η αινιγματική και συγκινητική ανάρτηση με τη φωτογραφία του γιου της: «Λένε ψέμματα» (Photo)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.08.2025 15:41
zelenskyy_2508_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στην Ουκρανία: Ο Ζελένσκι ζητά 1 δισ. δολάρια τον μήνα από την Ευρώπη για την αγορά αμερικανικών όπλων (video)

netanyahu
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Ακολουθώντας το παράδειγμα Τραμπ, ο Νετανιάχου αλλάζει στρατηγική για την κατάπαυση του πυρός

bofiliou-new
LIFESTYLE

Νατάσσα Μποφίλιου: «Σήκωσε το γάντι» και απαντά στις προσβολές με… insta story (Photo)

1 / 3