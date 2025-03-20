Μελίνα Νικολαΐδη: Η κόρη της Βανδή ερμηνεύει «I Will Always Love You» της Γουίτνεϊ Χιούστον και το TikTok την αποθεώνει! (Video)

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Tις φωνητικές της ικανότητες σε ένα εμβληματικό τραγούδι της Γουίτνεϊ Χιούστον επιχείρησε να δοκιμάσει η Μελίνα Νικολαΐδη με την 21χρονη κόρη της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη, να ερμηνεύει το «I Will Always Love You» στον λογαριασμό της στο TikTok.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, αποκάλυψε πως η αγαπημένη της συνήθεια είναι τα μεταμεσονύκτια καραόκε, με τους χρήστες της δημοφιλούς διαδικτυακής πλατφόρμας να την αποθεώνουν στα σχόλια για την ερμηνεία της!
@meliina____ Midnight karaokes are my favorite #fyp #foryouu #tiktok #london #karaoke #iwillalwaysloveyou ♬ original sound – melina
