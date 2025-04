Τον γύρο του κόσμου κάνει η είδηση ότι το αίτημα του Γιώργου Λάνθιμου να πραγματοποιήσει γυρίσματα στην Ακρόπολη για την νέα του ταινία απορρίφθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Σε εκτενές ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας Guardian, αναφέρεται ότι «το αίτημα του Λάνθιμου φαίνεται να έγινε αρχικά δεκτό με ενθουσιασμό από το υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο συμφώνησε να απαλλάξει από την κανονική αμοιβή για τα γυρίσματα στην Ακρόπολη – περίπου 1.984 ευρώ ανά ημέρα – σε αναγνώριση της διεθνούς φήμης του σκηνοθέτη» ωστόσο «η άδεια απορρίφθηκε επειδή “οι προτεινόμενες σκηνές είναι ασύμβατες με τον συμβολισμό … και τις αξίες που αντιπροσωπεύει η Ακρόπολη”».

«Το αίτημα του κορυφαίου σύγχρονου σκηνοθέτη της Ελλάδας να γυρίσει πλάνα για τη νέα του ταινία στην Ακρόπολη της Αθήνας απορρίφθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού της χώρας του. Ο Γιώργος Λάνθιμος είχε καταθέσει αίτημα να γυρίσει σκηνές για την κωμωδία επιστημονικής φαντασίας Bugonia στην τοποθεσία του πέμπτου αιώνα π.Χ. τον Απρίλιο. Αλλά σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη, το υπουργείο Πολιτισμού ανέφερε ότι η άδεια απορρίφθηκε επειδή ‘οι προτεινόμενες σκηνές είναι ασύμβατες με τον συμβολισμό … και τις αξίες που αντιπροσωπεύει η Ακρόπολη’» σχολιάζει η Catherine Shoard που υπογράφει το άρθρο.

«Παρά το γεγονός ότι θεωρείται ευρέως ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά μνημεία του πλανήτη, η Ακρόπολη στην Αθήνα έχει χρησιμοποιηθεί συχνά ως τόπος γυρισμάτων», αναφέρει.

Το δημοσίευμα του Guardian αναφέρει:

Το αίτημα του κορυφαίου σύγχρονου σκηνοθέτη της Ελλάδας να γυρίσει πλάνα για τη νέα του ταινία στην Ακρόπολη της Αθήνας απορρίφθηκε από το υπουργείο Πολιτισμού της χώρας του.

Ο Γιώργος Λάνθιμος είχε καταθέσει τον Απρίλιο αίτημα να γυρίσει σκηνές για την κωμωδία επιστημονικής φαντασίας Bugonia στον χώρο του πέμπτου αιώνα π.Χ. Αλλά σε ανακοίνωσή του την Πέμπτη, το υπουργείο Πολιτισμού ανέφερε ότι η άδεια απορρίφθηκε επειδή «οι προτεινόμενες σκηνές είναι ασύμβατες με τον συμβολισμό … και τις αξίες που αντιπροσωπεύει η Ακρόπολη».

Η ταινία Bugonia είναι η τελευταία συνεργασία του Λάνθιμου με την Έμμα Στόουν, η οποία κέρδισε το Όσκαρ καλύτερης ηθοποιού για τον ρόλο της στην κωμωδία του 2023 Poor Things. Στη νέα τους ταινία, της οποίας η προγραμματισμένη ημερομηνία κυκλοφορίας τον Νοέμβριο υποδηλώνει μια σημαντική ώθηση στα βραβεία, η Stone πρωταγωνιστεί ως διευθύνουσα σύμβουλος μιας μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας που απαγάγεται από έναν συνωμοσιολόγο μελισσοκόμο, τον οποίο υποδύεται ο συμπρωταγωνιστής της στο Kinds of Kindness, Jesse Plemons.

Οι εν λόγω σκηνές απεικόνιζαν 70 πτώματα τοποθετημένα ανάμεσα σε δύο από τα βασικά μνημεία της ελληνικής ακρόπολης: τα Προπύλαια, το σύμπλεγμα των δωρικών κτιρίων της εισόδου, και τον Παρθενώνα, το ναό αφιερωμένο στη θεά Αθηνά.

Το αίτημα του Λάνθιμου φαίνεται να έγινε αρχικά δεκτό με ικανοποίηση από το υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο συμφώνησε να απαλλάξει τον σκηνοθέτη από την καθιερωμένη αμοιβή για τα γυρίσματα στην Ακρόπολη – περίπου 1.984 ευρώ (1.700 λίρες Αγγλίας) ανά ημέρα – σε αναγνώριση της διεθνούς φήμης του σκηνοθέτη.

Ωστόσο, η προσφορά αυτή προϋπέθετε την έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, το οποίο εποπτεύει την Ακρόπολη. Εκείνοι απέρριψαν την πρόταση του Λάνθιμου, επικαλούμενοι συμβολική ακαταλληλότητα και ανεπαρκή ευλάβεια, και πρότειναν κοντινές εναλλακτικές λύσεις όπου θα μπορούσε να κινηματογραφήσει.

Το υπουργείο Πολιτισμού λέγεται ότι καθυστέρησε την τελική του απόφαση μέχρι οι παραγωγοί της ταινίας να δηλώσουν αν θα επιδιώξουν να καταθέσουν αίτημα άλλη τοποθεσία. Την Τετάρτη, η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη έλαβε επιστολή από την ομάδα του Λάνθιμου, στην οποία επαναλαμβάνεται το αίτημα που είχε απορριφθεί προηγουμένως, αλλά σύμφωνα με πληροφορίες δεν παρείχε επαρκείς λόγους ώστε να ζητήσει από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο να το επανεξετάσει.

Παρά το γεγονός ότι θεωρείται ευρέως ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά μνημεία του πλανήτη, η Ακρόπολη στην Αθήνα έχει χρησιμοποιηθεί συχνά ως τόπος γυρισμάτων. Παρουσιάστηκε εκτενώς στην ταινία του 1957 με τη Σοφία Λόρεν, Boy on a Dolphin, καθώς και σε πιο πρόσφατες ταινίες όπως η διασκευή της Patricia Highsmith The Two Faces of January (2014) και Before Midnight (2013).

Συγκρίσιμες τοποθεσίες, όπως το Στόουνχεντζ ή το Βατικανό, συνήθως ανακατασκευάζονται ως αντίγραφα.

Γεννημένος στην Αθήνα, ο Λάνθιμος, 51 ετών, ήταν μεταξύ της δημιουργικής ομάδας πίσω από το τηλεοπτικό οπτικό υλικό για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 που διεξήχθησαν στην πόλη. Έκανε την επανάστασή του με την ταινία Dogtooth του 2009, η οποία κέρδισε το βραβείο Un Certain Regard στις Κάννες και ήταν υποψήφια για το Όσκαρ καλύτερης διεθνούς ταινίας.

Οι ταινίες Alps (2011), The Lobster (2015) και The Killing of a Sacred Deer (2017) εδραίωσαν τη φήμη του για τις προκλητικές παράλογες κωμωδίες, πριν βρει την αναγνώριση της mainstream σκηνής με την κωμωδία-δράμα της Βασίλισσας Άννας The Favourite (2018), η οποία ήταν υποψήφια για 10 Όσκαρ, κερδίζοντας το βραβείο καλύτερης γυναικείας ερμηνείας για την Olivia Colman.

Η πρώτη φωτογραφική μονογραφία του Λάνθιμου, με τίτλο Dear God, the Parthenon Is Still Broken, περιείχε φωτογραφίες που τραβήχτηκαν πίσω από τα παρασκήνια της ταινίας Poor Things. Ένα δεύτερο βιβλίο, με τίτλο I Shall Sing These Songs Beautifully, συγκέντρωσε λήψεις από την παραγωγή του Kinds of Kindness.

Διαβάστε επίσης:

Laurence Olivier Awards 2025: Η Lesley Manville και ο John Lithgow ήταν οι μεγάλοι νικητές (videos)

Λάκης Λαζόπουλος: Μου είχαν πρότειναν από την AGB να μου δώσουν 45%, αρκεί να άλλαζα ώρα

Εμανουέλ και Μπριζίτ Μακρόν σε ελληνικό εστιατόριο στο Παρίσι – Η λέξη που ξέρει στα ελληνικά ο Γάλλος πρόεδρος (Video)