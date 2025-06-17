Ιράν: Το Ισραήλ βομβαρδίζει το δυτικό τμήμα της χώρας – Οι Φρουροί της Επανάστασης έπληξαν κέντρο της Μοσάντ – Νέες βολές Τραμπ κατά Τεχεράνης (videos)

Ο ισραηλινός στρατός στοχοθετεί το δυτικό Ιράν, ενώ στη δυτική Τεχεράνη ενεργοποιήθηκαν τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, όπως μετέδωσαν ισραηλινά ΜΜΕ.

Στο μεταξύ μία από τις μεγαλύτερες ιρανικές, κρατικές τράπεζες, η Sepah, έγινε σήμερα στόχος κυβερνοεπίθεσης, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Fars, εν μέσω κλιμάκωσης της στρατιωτικής αντιπαράθεσης του Ιράν με το Ισραήλ.

«Πριν μία ώρα κυβερνοεπίθεση είχε στόχο την τράπεζα Sepah προκαλώντας προβλήματα στις διαδικτυακές υπηρεσίες του ιδρύματος», επεσήμανε το Fars, ενώ πρόσθεσε ότι «το πρόβλημα αναμένεται να επιλυθεί τις επόμενες ώρες».

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν κέντρο της Μοσάντ στο Τελ Αβίβ

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, δήλωσαν σήμερα ότι έθεσαν στο στόχαστρο ένα κέντρο της Μοσάντ, της υπηρεσίας κατασκοπείας του Ισραήλ, κατά την πέμπτη ημέρα μιας στρατιωτικής αντιπαράθεσης με το Ισραήλ.

Οι Φρουροί «έπληξαν το κέντρο στρατιωτικών πληροφοριών του στρατού του σιωνιστικού καθεστώτος, το Aman, και το κέντρο σχεδιασμού των τρομοκρατικών επιχειρήσεων του σιωνιστικού καθεστώτος, τη Μοσάντ, στο Τελ Αβίβ. Το κέντρο είναι αυτή τη στιγμή στις φλόγες», ανέφεραν σε μια ανακοίνωση που αναγνώστηκε στην κρατική τηλεόραση.

Τραμπ για Ιράν: «Θα έπρεπε να έχουν πάρει τη συμφωνία, θα είχαν σωθεί πολλές ζωές»

Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι επιθυμεί «ένα πραγματικό τέλος» στο πυρηνικό πρόβλημα του Ιράν, με την Τεχεράνη «να εγκαταλείπει εντελώς» τα πυρηνικά όπλα, σύμφωνα με δηλώσεις που έκανε στους δημοσιογράφους που τον συνόδευαν στο προεδρικό αεροσκάφος κατά την επιστροφή του στην Ουάσινγκτον από τον Καναδά.

«Δεν είπα ότι επιδιώκω μια εκεχειρία», τόνισε από το Air Force 1, προσθέτοντας ότι επιθυμεί «ένα πραγματικό τέλος» στο πρόβλημα, με το Ιράν «να εγκαταλείπει εντελώς» τα πυρηνικά. «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικό όπλο, είναι πολύ απλό», υπογράμμισε.

Λίγο αργότερα ο Τραμπ έγραψε στο Truth Social: «Αν θέλουν να μιλήσουν, ξέρουν πώς να με βρουν. Θα έπρεπε να έχουν πάρει τη συμφωνία που ήταν στο τραπέζι – θα είχαν σωθεί πολλές ζωές», αναφερόμενος στο Ιράν.

Εξάλλου ο αμερικανός πρόεδρος προέβλεψε ότι το Ισραήλ δεν θα επιβραδύνει τις επιθέσεις του εναντίον του Ιράν. «Θα το μάθετε τις επόμενες δύο ημέρες. Θα το μάθετε. Κανείς δεν έχει επιβραδύνει μέχρι στιγμής», είπε ο Τραμπ από το προεδρικό αεροσκάφος.

Όταν ρωτήθηκε αν ενδέχεται να ζητήσει από τον ειδικό απεσταλμένο των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ ή τον αντιπρόεδρο Τζέι Ντι Βανς να διαπραγματευθεί με το Ιράν, ο Τραμπ απάντησε «ίσως».

Ωστόσο πρόσθεσε ότι «εξαρτάται από το τι θα συμβεί όταν επιστρέψω» στην Ουάσινγκτον.

Εξάλλου ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις πως η Βόρεια Κορέα ή η Ρωσία εμπλέκονται στη σύγκρουση για να βοηθήσουν το Ιράν.

Σχετικά με οποιαδήποτε ενδεχόμενη απειλή του Ιράν εναντίον των αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή, ο Τραμπ τόνισε ότι η Τεχεράνη γνωρίζει ότι δεν πρέπει να αγγίξει τα αμερικανικά στρατεύματα. Οι ΗΠΑ «θα απαντήσουν τόσο σκληρά αν κάνουν κάτι στους πολίτες μας».

Παράλληλα, ο Ρεπουμπλικάνος εξήγησε ότι η Ουάσινγκτον εργάζεται για να βοηθήσει τους Αμερικανούς που προσπαθούν να φύγουν από την περιοχή. «Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό, κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε», τόνισε.

Τουλάχιστον 600 πολίτες απομακρύνθηκαν από το Ιράν προς το Αζερμπαϊτζάν

Τουλάχιστον 600 ξένοι υπήκοοι από 17 χώρες απομακρύνθηκαν από το Ιράν προς το Αζερμπαϊτζάν, μετά την έναρξη των ισραηλινών πληγμάτων κατά της ιρανικής επικράτειας, όπως ανακοίνωσε αζέρος αξιωματούχος που ζήτησε ανωνυμία.

«Από την έναρξη της στρατιωτικής κλιμάκωσης ανάμεσα στο Ισραήλ και το Ιράν, τουλάχιστον 600 πολίτες από 17 χώρες, μεταξύ των οποίων 40 αζέροι πολίτες απομακρύνθηκαν μέσω του Αζερμπαϊτζάν», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η πηγή αυτή.

Οι πολίτες που απομακρύνθηκαν, κυρίως Αμερικανοί, Ρώσοι, Γερμανοί, Ισπανοί, Ιταλοί ή ακόμη Κινέζοι, «διέσχισαν τα σύνορα από το μεθοριακό φυλάκιο της Αστάρα (νοτιοανατολικά) στις ακτές της Κασπίας Θάλασσας», διευκρίνισε ο αξιωματούχος.

Αυτοί οι ξένοι υπήκοοι ανακατευθύνθηκαν προς το διεθνές αεροδρόμιο του Μπακού, της πρωτεύουσας, προτού επιβιβαστούν σε πτήσεις για τις πατρίδες τους.

Τα χερσαία σύνορα του Αζερμπαϊτζάν είναι κλειστά από την πανδημία της Covid το 2020, αλλά το Μπακού έλαβε την απόφαση να χορηγήσει «προσωρινά» μία εξαίρεση απέναντι στα ισραηλινά πλήγματα κατά του Ιράν, «για ανάγκες απομάκρυνσης», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Έτσι, η Πολωνία ανακοίνωσε σήμερα ότι απομάκρυνε από την πρεσβεία της στην Τεχεράνη «το “μη απαραίτητο” προσωπικό» που αναμένεται να διέλθει «από το Μπακού».

Χθες, το Τουρκμενιστάν, ένα από τα πιο κλειστά κράτη στον κόσμο, δήλωσε πως επέτρεψε τη διέλευση από το έδαφός του περίπου 120 ανθρώπων που απομακρύνθηκαν από το Ιράν, κυρίως πολιτών χωρών της κεντρικής Ασίας.

Το Ισραήλ έχει εξαπολύσει από τις 13 Ιουνίου πλήγματα χωρίς προηγούμενο εναντίον του Ιράν με σκοπό όπως έχει πει να το εμποδίσει από το να αποκτήσει ατομική βόμβα – η Τεχεράνη αρνείται ότι έχει τέτοιες φιλοδοξίες.

Τα πλήγματα αυτά έχουν προκαλέσει τον θάνατο τουλάχιστον 224 ανθρώπων και τον τραυματισμό τουλάχιστον 1.000, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό που ανακοινώθηκε προχθές, Κυριακή.

Το Ιράν ανταπέδωσε κατ’ επανάληψη, προκαλώντας τον θάνατο 24 ανθρώπων από την Παρασκευή στο Ισραήλ, σύμφωνα με το γραφείο του ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

