Πετρελαιοφόρα εκτρέπονται από τα Στενά του Ορμούζ – Έτοιμοι να πολεμήσουν «μέχρι τέλους» δηλώνουν οι Ιρανοί

Τρία άδεια δεξαμενόπλοια πετρελαίου και χημικών ουσιών έχουν εκτραπεί από τα Στενά του Ορμούζ και έχουν αλλάξει ρότα, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων της Marine Traffic τη Δευτέρα, εν μέσω της αυξανόμενης αβεβαιότητας σχετικά με το εάν το Ιράν θα προβεί σε αντίποινα στη ζωτικής σημασίας πλωτή οδό μετά τις αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ στις πυρηνικές εγκαταστάσεις της Τεχεράνης.

Τα Marie C και Red Ruby, τα οποία βρίσκονταν σε έρμα αντί να μεταφέρουν φορτίο και προηγουμένως έπλεαν προς τα Στενά του Ορμούς, έριξαν άγκυρα κοντά στη Φουτζέιρα, στα ανοιχτά των ακτών των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Το Kohzan Maru έπλεε στον Κόλπο του Ομάν κοντά στα ύδατα του Ομάν, σύμφωνα με δεδομένα της πλατφόρμας MarineTraffic.

Οι ιαπωνικές Nippon Yusen και Mitsui O.S.K. Lines δήλωσαν τη Δευτέρα ότι έδωσαν οδηγίες στα πλοία τους να ελαχιστοποιήσουν τον χρόνο που περνούν στον Κόλπο καθώς συνεχίζουν να διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

O αρχηγός του γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, Αμπντολραχίμ Μουσαβί, δεσμεύτηκε σήμερα για «σθεναρή δράση» από τη χώρα του σε απάντηση στις αμερικανικές επιθέσεις σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.

«Αυτό το έγκλημα και η βεβήλωση δεν θα μείνουν αναπάντητα», προειδοποίησε ο Μουσαβί σε δήλωση που μεταδόθηκε στην κρατική τηλεόραση.

Ο Σαΐντ Χατιμπζαντέχ, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών για την Παιδεία και την Έρευνα, δήλωσε την Δευτέρα ότι το Ιράν είναι έτοιμο να πολεμήσει για όσο διάστημα χρειαστεί.

Μιλώντας στο Al Jazeera, δήλωσε ότι το Ιράν έχει αναλάβει δράση για να σταματήσει τις «απαράδεκτες, απερίσκεπτες και αθέμιτες δραστηριότητες» του Ισραήλ.

Ο Χατιμπζαντέχ πρόσθεσε ότι η χώρα του είναι «πολύ αποφασισμένη να αποκρούσει» τις «άδικες» και «απρόκλητες» ισραηλινές επιθέσεις που ξεκίνησαν στις 13 Ιουνίου.

«Θα συνεχίσουμε», τόνισε, επικαλούμενος τον πόλεμο του Ιράν με το Ιράκ μεταξύ 1980-1988 ως παράδειγμα για το πόσο μακριά θα πάει.

«Είμαστε έτοιμοι να φτάσουμε μέχρι τέλους», κατέληξε.

Οι ΗΠΑ εκτιμούν ότι το Ιράν θα μπορούσε να προβεί σύντομα σε αντίποινα με επιθέσεις κατά αμερικανικών δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι τη Δευτέρα.

Ένας από αυτούς, ο οποίος μίλησε στο Reuters, δήλωσε ότι τα αντίποινα του Ιράν θα μπορούσαν να λάβουν χώρα μέσα στις επόμενες δύο ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι η Τεχεράνη έχει απειλήσει να προβεί σε αντίποινα, πλήττοντας αμερικανικούς στόχους στη Μέση Ανατολή, μετά τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεών της από τις ΗΠΑ το Σαββατοκύριακο.

Μάλιστα, την τελευταία ώρα υπάρχουν αναφορές και για πλήγμα στην αμερικανική βάση στη Συρία, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το ιρανικό Mehr επικαλείται πηγές. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η βάση βρίσκεται στην περιοχή Χασάκαχ στη δυτική Συρία.

⚡️🇺🇸🇸🇾JUST IN: Attack on U.S. Base in Northeastern Syria



🔹Informed sources confirmed on Monday that the Qasrak base in western Hasakah province—where U.S. forces are stationed—was targeted in an attack.



🔹According to Iraq’s Al-Maalomah news website, the attack triggered a… pic.twitter.com/sw5h5qpctB — Suppressed News. (@SuppressedNws) June 23, 2025

Από την πλευρά του, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι σήμερα εξαπέλυσε επιθέσεις σε θέσεις εκτόξευσης πυραύλων επιφανείας-επιφανείας στο δυτικό Ιράν, αλλά και σε κέντρα δίοικησης των «Φρουρών της Επανάστασης».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του στρατού, περισσότερα από 15 μαχητικά αεροσκάφη επιτέθηκαν στην περιοχή Κερμανσάχ στο δυτικό Ιράν, την ώρα η τηλεόραση του Ιράν υποστήριζε ότι η χώρα θρηνεί ήδη από τις 13 Ιουνίου 400 νεκρούς.

Παράλληλα, ο Ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι ο κύριος στόχος του αμερικανικού πλήγματος, οι πυρηνικές εγκαταστάσεις Φορντό του Ιράν επλήγη ξανά «περιμετρικά» σε αεροπορική επιδρομή του Τελ Αβίβ που φέρεται να είχε στόχο «να ανακόψει κάθε πρόσβαση στο εργοστάσιο».

Επιπλέον, οι επιθέσεις έπληξαν το Σώμα Αλμπόρζ, το οποίο, σύμφωνα με τον στρατό, «είναι υπεύθυνο για την προστασία αρκετών πόλεων στην επαρχία της Τεχεράνης από διάφορες απειλές και για τη διατήρηση της σταθερότητας του καθεστώτος».

