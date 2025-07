Μία τρομακτική εμπειρία βιώσαν Βρετανοί τουρίστες στη Μποτσουάνα, όταν ένας μεγάλος ελέφαντας επιτέθηκε στη βάρκα, με την οποία έκαναν σαφάρι σε ένα ποτάμι της χώρας.

Όλα ξεκίνησαν, όταν ο ξεναγός, που ήταν και ο καπετάνιος του σκάφους, στο οποίο επέβαιναν οι τουρίστες, πλησίασε έναν ελέφαντα, ο οποίος έτρωγε καλάμια στις όχθες του ποταμού, προκειμένου να δουν καλύτερα το μεγάλο ζώο και να βγάλουν φωτογραφίες.

Στην αρχή ο καπετάνιος, εμφανίζεται ψύχραιμος και έκανε πλάκα στους τουρίστες κάνοντας όπισθεν μέχρι που η μηχανή του σκάφους σταμάτησε να δουλεύει με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν στο ποτάμι.

Καθώς ο ελέφαντας πλησίαζε γρήγορα, ο οδηγός κοίταξε πίσω με αυτοπεποίθηση και φώναξε στους τουρίστες: «Όταν πλησιάσει, θα φύγουμε γρήγορα μπροστά».

