Παλαιστίνη: Τσουνάμι αναγνωρίσεων από τη Δύση – Η οργή Νετανιάχου, οι απειλές Τραμπ και πού οδηγεί η κατακραυγή για τη γενοκτονία

Έντονο εκνευρισμό στην αιμοσταχή ακροδεξιά ηγεσία του Τελ Αβίβ αλλά και ελπίδες στον πολύπαθο Παλαιστιανιακό λαό ότι ο αξιοθαύμαστος αγώνας του θα δικαιωθεί, έχουν προκαλέσει οι απανωτές δηλώσεις χωρών της Δύσης ότι σκοπεύουν να προχωρήσουν σε αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους.

Η συνεχιζόμενη γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα, με συνεχείς στρατιωτικές επιχειρήσεις και κτηνωδίες των IDF, η εντολή Νετανιάχου για αφανισμό του πληθυσμού μέσω του λιμού, οι πειρατείες στα πλοιάρια του «Στόλου της Ελευθερίας» και οι συλλήψεις ακτιβιστών στα πλοία αλλά και οι μαζικές διαδηλώσεις αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη σε όλο τον κόσμο, έχουν υποχρεώσει αρκετούς ηγέτες σε πολιτική αναδίπλωση. Με το βλέμμα βέβαια πάντοτε και στην επόμενη μέρα για την προώθηση των δικών τους συμφερόντων.

Αρχικά, την περασμένη Πέμπτη (24/7), ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν προανήγγειλε πως η χώρα του θα αναγνωρίσει το κράτος της Παλαιστίνης στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο.

O Μακρόν υπογράμμισε πως «η επείγουσα ανάγκη σήμερα είναι να τερματιστεί ο πόλεμος στη Γάζα και να σωθεί ο άμαχος πληθυσμός». Στο πλαίσιο αυτό, «πρέπει επιτέλους να οικοδομήσουμε το κράτος της Παλαιστίνης, να διασφαλίσουμε τη βιωσιμότητά του και να δώσουμε τη δυνατότητα, αποδεχόμενο την αποστρατιωτικοποίησή του και αναγνωρίζοντας πλήρως το Ισραήλ, να συμβάλει στη σταθερότητα ολόκληρης της Μέσης Ανατολής», συμπλήρωσε.

Με την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους, η Γαλλία αποσκοπεί στο «να συμβάλει αποφασιστικά στην ειρήνευση στη Μέση Ανατολή» και «θα κινητοποιήσει όλους τους διεθνείς εταίρους της που επιθυμούν να συμμετάσχουν» σε αυτήν την προσπάθεια, έγραψε ο Μακρόν σε επιστολή του προς τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς.

Την Τρίτη (29/7) ήταν η σειρά του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ να παρουσιάσει στους υπουργούς του ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ειρήνευσης για τη Γάζα, το οποίο μεταξύ άλλων προβλέπει πως αν το Ισραήλ δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο.

Εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ ανέφερε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός «δήλωσε ότι λόγω της ολοένα και πιο ανυπόφορης κατάστασης στη Γάζα και της συρρικνούμενης προοπτικής μιας ειρηνευτικής διαδικασίας προς τη λύση δύο κρατών, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να προωθηθεί αυτή η θέση».

Χθες, Τετάρτη (30/7), και ο Καναδός πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι έκανε γνωστή την πρόθεση της κυβέρνησής του να αναγνωρίσει κράτος της Παλαιστίνης κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη, τονίζοντας ότι είναι απαραίτητη μία αλλαγή στάσης και πολιτικής στο μεσανατολικό ζήτημα προκειμένου να διατηρηθεί ζωντανή η ελπίδα να υπάρξει λύση των δυο κρατών.

Σήμερα, στο πρωτοσέλιδο άρθρο της η εφημερίδα του Ισραήλ HAARETZ αναφέρει ότι και οι Αυστραλία, Καναδάς, Φιλανδία, Νέα Ζηλανδία, Πορτογάλια, Ανδόρα και Σαν Μαρίνο ετοιμάζονται να προχώρησουν σε αναγνώριση Παλαιστινιακού κράτους

Παράλληλα, τρέχει και η πρωτοβουλία των υπουργών Εξωτερικών 15 χωρών, οι οποίοι καλούν σε αναγνώριση της Παλαιστίνης, απαιτώντας εκεχειρία και καταδικάζοντας παράλληλα την επίθεση της Χαμάς.

Συγκεκριμένα, οι υπουργοί Εξωτερικών Ανδόρας, Αυστραλίας, Καναδά, Φινλανδίας, Γαλλίας, Ισλανδίας, Ιρλανδίας, Λουξεμβούργου, Μάλτας, Νέας Ζηλανδίας, Νορβηγίας, Πορτογαλίας, Αγίου Μαρίνου, Σλοβενίας και Ισπανίας, με κοινή τους δήλωση από τη Νέα Υόρκη, επαναβεβαιώνουν την αταλάντευτη δέσμευσή τους στο όραμα της λύσης των δύο κρατών, όπου δύο δημοκρατικά κράτη, το Ισραήλ και η Παλαιστίνη, θα ζουν δίπλα-δίπλα ειρηνικά και με ασφάλεια, εντός αναγνωρισμένων και ασφαλών συνόρων, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.

Για την ελληνική κυβέρνηση μην έχετε καμιά αμφιβολία. Είναι από τους πιο πιστούς σύμμαχους του Τελ Αβίβ και δεν υπάρχει καν θέμα περί αναγνώρισης του Παλαιστινιακού Κράτους. Δεν βλέπετε τι έγινε σε Σύρο, Ρόδο και Άγιο Νικόλαο;

Εν μέσω των φονικών επιχειρήσεων του ισραηλινού στρατού στη Γάζα από την 7η Οκτωβρίου 2023 και τη γενοκτονία του Παλαιστιναικού λαού δέκα χώρες αναγνώρισαν επίσημα το κράτος της Παλαιστίνης το 2024, αντανακλώντας την αυξανόμενη διεθνή υποστήριξη προκειμένου να δοθεί ένα τέλος στον πολυετή πόλεμο.

Πρόκειται για την Ισπανία, το Μεξικό, την Αρμενία, τη Σλοβενία, την Ιρλανδία, τη Νορβηγία,, τις Μπαχάμες, το Τρινιντάντ και Τομπάγκο, την Τζαμάικα και τα νησιά Μπαρμπάντος.

Στις 15 Νοεμβρίου 1988, στα πρώτα χρόνια της πρώτης Ιντιφάντα, ο Γιάσερ Αραφάτ, πρόεδρος της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, ανακήρυξε την Παλαιστίνη ως ανεξάρτητο κράτος με πρωτεύουσά της την Ιερουσαλήμ.

Από τότε και μέχρι σήμερα, το κράτος της Παλαιστίνης έχει αναγνωριστεί ως κυρίαρχο έθνος από 147 χώρες από τα 193 κράτη μέλη του ΟΗΕ, που αντιπροσωπεύουν το 75% των μελών του ΟΗΕ.

Επίσης και η Αγία Έδρα, το διοικητικό όργανο της Καθολικής Εκκλησίας, και η Πόλη του Βατικανού, η οποία κατέχει καθεστώς παρατηρητή στον ΟΗΕ, έχουν προχωρήσει ήδη σε αναγνώριση.

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, από την πλευρά του, δεν μπορεί να κρύψει τον έντονο εκνευρισμό του, καθώς πλέον τα εγκλήματα που διαπράττει ο στρατός του στη Γάζα, προκαλούν διπλωματικές εξελίξεις εις βάρος του Ισράηλ.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός χαρακτηρίζει τις αποφάσεις αναγνώρισης ως «επιβράβευση της τρομοκρατίας» και ψάχνει… παρηγοριά στην αγκαλιά του καλού του φίλου Ντόναλντ Τραμπ.

«Καταδικάζουμε έντονα την απόφαση του Προέδρου Μακρόν να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος δίπλα στο Τελ Αβίβ μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου. Μια τέτοια κίνηση επιβραβεύει την τρομοκρατία και ενέχει τον κίνδυνο να δημιουργήσει έναν ακόμη ιρανικό αντιπρόσωπο, όπως ακριβώς έγινε με τη Γάζα», έγραψε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Prime Minister Benjamin Netanyahu:



"Starmer rewards Hamas’s monstrous terrorism & punishes its victims.



A jihadist state on Israel’s border TODAY will threaten Britain TOMORROW.



Appeasement towards jihadist terrorists always fails. It will fail you too. It will not happen."