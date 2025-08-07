Χιλιάδες ξενοδοχεία στην Ευρώπη μηνύουν την Booking.com για «καταχρηστικές» πρακτικές

Η Booking.com αντιμετωπίζει ομαδική αγωγή από περισσότερα από 10.000 ευρωπαϊκά ξενοδοχεία, τα οποία υποστηρίζουν ότι ο μεγα-ιστότοπος καταλυμάτων χρησιμοποίησε την ισχύ του για να στρεβλώσει την αγορά εις βάρος τους σε διάστημα 20 ετών.

Ο Σύνδεσμος Ξενοδοχείων, Εστιατορίων και Καφέ στην Ευρώπη (Hotrec), ο οποίος εκπροσωπεί τον κλάδο εντός της ΕΕ και ασκεί αγωγή, παρέτεινε πρόσφατα έως τις 29 Αυγούστου την προθεσμία για τους ιδιοκτήτες ξενοδοχείων να συμμετάσχουν στην αγωγή λόγω της υψηλής ζήτησης.

Η αγωγή, η οποία αναμένεται να είναι μία από τις μεγαλύτερες που έχουν κατατεθεί ποτέ στον ευρωπαϊκό τομέα φιλοξενίας, υποστηρίζεται επίσης από 30 εθνικές ενώσεις ξενοδοχείων.

«Πάνω από 10.000 ξενοδοχεία έχουν ήδη συμμετάσχει στην πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την αξίωση αποζημίωσης για οικονομικές απώλειες που προκλήθηκαν από τη χρήση παράνομων ρητρών «καλύτερης τιμής» (ισοτιμίας) από την Booking.com», ανέφερε η Hotrec σε ανακοίνωσή της.

Ισχυρίζεται ότι η δέσμευση για την «καλύτερη τιμή» στην Booking.com αποσπάστηκε από τα ξενοδοχεία υπό τεράστια πίεση να μην προσφέρουν δωμάτια σε χαμηλότερες τιμές σε άλλες πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομένων των δικών τους ιστοσελίδων.

«Η εγγραφή [στη νομική αγωγή] συνεχίζει να αυξάνεται σταθερά και η μέχρι στιγμής ανταπόκριση καταδεικνύει την ισχυρή επιθυμία του κλάδου της φιλοξενίας να αντιταχθεί στις αθέμιτες πρακτικές στην ψηφιακή αγορά», δήλωσε ο Hotrec.

Η δικαστική διαμάχη, την οποία οι ειδικοί λένε ότι θα είναι δύσκολη, ζητά αποζημιώσεις για την περίοδο από το 2004 έως το 2024, όταν η Booking.com κατάργησε τη ρήτρα για την καλύτερη τιμή για να συμμορφωθεί με τον Νόμο περί Ψηφιακών Αγορών της ΕΕ.

Η Hotrec δήλωσε ότι η ομαδική αγωγή, η οποία θα εκδικαστεί στο Άμστερνταμ, έρχεται μετά από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (ΔΕΚ) του 2024, «η οποία διαπίστωσε ότι οι ρήτρες ισοτιμίας της Booking.com παραβίαζαν το δίκαιο ανταγωνισμού της ΕΕ».

«Οι Ευρωπαίοι ξενοδόχοι υποφέρουν εδώ και καιρό από άδικους όρους και υπερβολικό κόστος. Τώρα είναι η ώρα να ενωθούμε και να απαιτήσουμε αποκατάσταση», δήλωσε ο πρόεδρος της Hotrec, Αλέξανδρος Βασιλικός, καταγγέλλοντας «καταχρηστικές πρακτικές στην ψηφιακή αγορά» στην Ευρώπη, μιλώντας στον Guardian.

Η Booking.com χαρακτήρισε τις δηλώσεις της Hotrec και άλλων ξενοδοχειακών ενώσεων «λανθασμένες και παραπλανητικές» σε μια δήλωση που έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προσθέτοντας ότι δεν είχε λάβει «επίσημη ειδοποίηση ομαδικής αγωγής».

Είπε ότι η απόφαση του ΔΕΚ δεν διαπίστωσε ότι οι ρήτρες «καλύτερης τιμής» της Booking.com ήταν αντιανταγωνιστικές, αλλά «απλώς ανέφερε ότι οι εν λόγω ρήτρες εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού της ΕΕ και ότι οι επιπτώσεις τους πρέπει να αξιολογούνται κατά περίπτωση».

Η εταιρεία αναφέρθηκε σε μια δήλωση σχετικά με τη «δέσμευσή της για δίκαιο ανταγωνισμό», στην οποία υποστήριξε ότι «οι παλαιότερες ρήτρες ισοτιμίας χρησίμευαν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικής τιμολόγησης αντί να την περιορίζουν».

Επικαλέστηκε μια δημοσκόπηση στην οποία το 74% των ξενοδόχων δήλωσαν ότι η Booking.com έκανε την επιχείρησή τους πιο κερδοφόρα, με πολλούς να αναφέρουν υψηλότερα ποσοστά πληρότητας και χαμηλότερο κόστος απόκτησης πελατών. Ωστόσο, άλλοι εκπρόσωποι του κλάδου επέκριναν τις πρακτικές της εταιρείας ως καταχρηστικές.

«Καθώς απέκτησε τον έλεγχο της αγοράς, η Booking μπόρεσε να αυξήσει τα ποσοστά προμήθειών της και να ασκήσει πολύ μεγαλύτερη πίεση στα περιθώρια κέρδους των ξενοδόχων», δήλωσε η Véronique Siegel, πρόεδρος του τμήματος ξενοδοχείων του γαλλικού συνδέσμου φιλοξενίας Umih, στον δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό φορέα France Inter.

«Για ένα δωμάτιο για το οποίο ο πελάτης πληρώνει 100 ευρώ, αν αφαιρέσετε την προμήθεια της Booking, ο ξενοδόχος λαμβάνει στην καλύτερη περίπτωση 75 ευρώ, με τα οποία πρέπει να πληρώσει τους υπαλλήλους του και να επενδύσει».

Παρά τις τριβές, η Booking.com αποτελεί μονόδρομο για πολλά ξενοδοχεία, προσφέροντας διαδικτυακή εμβέλεια και προβολή που είναι δύσκολο να επιτευχθεί για μικρότερα, ανεξάρτητα καταλύματα.

Μια μελέτη της Hotrec και του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών Δυτικής Ελβετίας διαπίστωσε ότι η Booking Holding, η μητρική εταιρεία του ιστότοπου, ήλεγχε το 71% της ευρωπαϊκής αγοράς το 2024, σε σύγκριση με 68,4% το 2019.

Η εταιρεία αποτιμάται σε 170 δισεκατομμύρια δολάρια, τρεις φορές μεγαλύτερη από την αξία της Volkswagen.

Ο Rupprecht Podszun, διευθυντής του ινστιτούτου για το δίκαιο του ανταγωνισμού στο Πανεπιστήμιο Heinrich Heine του Ντίσελντορφ, δήλωσε ότι η Booking.com ήταν ένα κλασικό παράδειγμα του πώς μια ψηφιακή πλατφόρμα θα μπορούσε να κατακτήσει έναν ολόκληρο τομέα, δημιουργώντας μια δυναμική «ο νικητής τα παίρνει όλα».

Είπε ότι η νομική διαδικασία πιθανότατα θα παραταθεί και θα στραφεί στο ακανθώδες ζήτημα του πώς θα μπορούσαν να μετρηθούν οι ζημίες.

«Οι δικαστές θα πρέπει να σχηματίσουν γνώμη και στη συνέχεια θα εξετάσουν όλες τις εφέσεις – όλα με μεγάλο κόστος και με όλα τα κόλπα που είναι διαθέσιμα βάσει του νόμου», δήλωσε στην γερμανική εφημερίδα Süddeutsche Zeitung.

«Η υπόθεση είναι μια εξέγερση των ξενοδόχων, που λένε: “Δεν μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε μαζί μας”».

