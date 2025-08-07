Οργή για ζωολογικό κήπο στη Γερμανία: Σκότωσαν 12 υγιείς μπαμπουίνους και τους τάισαν στα λιοντάρια

Οργή έχει προκαλέσει η είδηση ότι υπάλληλοι του ζωολογικού κήπου Tiergarten στη Νυρεμβέργη της Γερμανίας προχώρησαν στην ευθανασία 12 υγιών Γουινέζικων μπαμπουίνων και… πρόσφεραν μέρος των σορών τους ως τροφή στα λιοντάρια.

Η διοίκηση του πάρκου υποστηρίζει πως η φρικώδης απόφαση ελήφθη λόγω υπερπληθυσμού στο κλουβί τους.

Τα σχέδια για τη θανάτωση των μπαμπουίνων είχαν ανακοινωθεί από πέρυσι, όταν ο πληθυσμός τους ξεπέρασε τα 40.

Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τον ζωολογικό κήπο για να εκφράσουν την οργή και την αγανάκτησήττους.

Την περασμένη Τρίτη, όταν ο χώρος έκλεισε για να θανατωθούν τα ζώα, αρκετοί ακτιβιστές συνελήφθησαν αφού σκαρφάλωσαν στον φράχτη.

Ο διευθυντής του ζωολογικού κήπου υπερασπίστηκε την απόφαση, λέγοντας πως οι προσπάθειες στείρωσης και μετεγκατάστασης των ζώων απέτυχαν. Δεν εξήγησε ωστόσο επαρκώς για πιο λόγο δεν οργανώθηκε η απελευθερωσή τους στο φυσικό τους περιβάλλον.

«Αγαπάμε αυτά τα ζώα. Θέλουμε να σώσουμε το είδος. Αλλά για το καλό του είδους, πρέπει να θανατώσουμε μερικούς, αλλιώς δεν μπορούμε να διατηρήσουμε πληθυσμό σε περιορισμένο χώρο», δήλωσε ο δρ Νταγκ Ένκε στο Sky News.

Skandal: Der Tiergarten Nürnberg hat den angekündigten Tabubruch begangen und heute 12 gesunde Paviane getötet. 💔

Das ist grausam und ethisch nicht zu rechtfertigen. Wir als Deutscher Tierschutzbund werden deshalb Strafanzeige wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz stellen. pic.twitter.com/qTW8SWanJj July 29, 2025

Η απόφασή του κήπου προκάλεσε αντιδράσεις. Όπως λέει ο ίδιος, η συνηθέστερη απειλή είναι πως θα τον σκοτώσουν και θα τον πετάξουν στα λιοντάρια.

Δυστυχώς η πρακτική της θανάτωσης ζώων και της προσφοράς τους ως τροφή δεν είναι άγνωστη στους ζωολογικούς κήπους.

Το 2014, ο ζωολογικός κήπος της Κοπεγχάγης προκάλεσε σάλο όταν προχώρησε στην ευθανασία μιας 18 μηνών καμηλοπάρδαλης, του Μάριους, και έδωσε το σώμα του στα λιοντάρια.

Ο δρ Μαρκ Τζόουνς, κτηνίατρος και επικεφαλής πολιτικής στο φιλανθρωπικό ίδρυμα Born Free, που μάχεται για την προστασία των ζώων στη φύση, καταδίκασε την πρακτική, επισημαίνοντας ότι χιλιάδες υγιή ζώα θανατώνονται κάθε χρόνο από ζωολογικούς κήπους.

«Αυτό αποδεικνύει ότι τα ζώα στους ζωολογικούς κήπους αντιμετωπίζονται ως αναλώσιμα ή αντικαταστάσιμα προϊόντα», δήλωσε.

