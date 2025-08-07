Τραμπ: Σε ισχύ από τα μεσάνυχτα οι νέοι δασμοί

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα του Truth Social, ότι νέοι δασμοί θα τεθούν σε ισχύ από τα μεσάνυχτα.

Οι επιπρόσθετοι, «ανταποδοτικοί» δασμοί τέθηκαν σε ισχύ στις 07:01 (ώρα Ελλάδας) αντικαθιστώντας για τις περισσότερες χώρες τους δασμούς «βάσης» 10% που εφαρμόζονταν από τον Απρίλιο σε σχεδόν όλα τα προϊόντα που εισέρχονταν στις ΗΠΑ.

Έχουν θεαματικές διακυμάνσεις, στο φάσμα μεταξύ του 15 και του 41%.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα, από τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους των ΗΠΑ, αντιμετωπίζουν δασμούς 15% στα περισσότερα προϊόντα τους.

Διαβάστε επίσης

ΗΠΑ: Ξεκίνησαν ξανά οι πτήσεις της United Airlines – Αποκαταστάθηκε η τεχνική βλάβη

Ο Τραμπ σκοπεύει να συναντηθεί πολύ σύντομα με Πούτιν και Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία – Νέους δασμούς σε Ινδία και Κίνα για το ρωσικό πετρέλαιο

Πυρηνικές απειλές και περισσότερα drones – Αμετακίνητες οι μαξιμαλιστικές ρωσικές απαιτήσεις για τερματισμό του πολέμου