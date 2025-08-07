Ισραήλ: «Διέρρευσε» το σχέδιο Νετανιάχου για πλήρη κατάληψη της Γάζας, σήμερα η κρίσιμη συνεδρίαση – «Θα εκτελέσουμε τις εντολές» ξεκαθαρίζει ο Κατς

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ θα κληθούν να «εκτελέσουν» τις επικείμενες αποφάσεις για τη συνέχεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Αυτό τόνισε ο υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς χθες, Τετάρτη (6/8), παραμονή κρίσιμης συνεδρίασης (σήμερα στις 6 ώρα Ισραήλ) σε στενή σύνθεση για την επόμενη φάση των επιχειρήσεων – στην οποία αντέδρασε η στρατιωτική ιεραρχία.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό Τύπο, που προεξοφλεί ότι θα διαταχτεί πλήρης κατάληψη της Γάζας, ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να προεδρεύσει σήμερα το απόγευμα σε συνεδρίαση του συμβουλίου ασφαλείας της κυβέρνησης, καθ’ ύλη αρμόδιου για τις στρατιωτικές υποθέσεις.

Μετά τη δήλωση του Νετανιάχου προχθές, Τρίτη, πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας του πρέπει να καταφέρουν «ολοκληρωτική» νίκη επί της Χαμάς και να φέρουν πίσω τους ομήρους που συνεχίζουν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρθηκαν στις επιφυλάξεις της ιεραρχίας, κάνοντας λόγο περί εναντίωσης του αρχηγού του γενικού επιτελείου, του υποστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ.

Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση Kan 11, ο ανώτατος αξιωματικός προειδοποίησε προχθές εναντίον της «παγίδας» που θα ήταν όπως το βλέπει η πλήρης κατοχή της Λωρίδας της Γάζας.

Επικαλούμενος κυβερνητικές πηγές, ο ισραηλινός Τύπος προβλέπει ομόφωνα επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων εφόδων σε περιοχές όπου μπορεί να κρατούνται όμηροι, μη εξαιρουμένων ζωνών με μεγάλες συγκεντρώσεις άμαχου πληθυσμού.

Το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη της Γάζας

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Καναλιού 12, το σχέδιο Νετανιάχου για κατάληψη όλης της Λωρίδας της Γάζας, εστιάζει αρχικά στην κατάληψη της πόλης της Γάζας. Ειδικότερα, στην πρώτη φάση, το Ισραήλ θα εκδώσει εντολή εκκένωσης στους κατοίκους της πόλης της Γάζας — που εκτιμάται ότι αριθμούν περίπου 1 εκατομμύριο άτομα, περίπου το ήμισυ του πληθυσμού της Λωρίδας — προκειμένου να δοθεί χρόνος για τη δημιουργία υποδομών για τους πολίτες στο κέντρο της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων νοσοκομείων και καταυλισμών για τους εκτοπισμένους. Αυτή η φάση αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Στη συνέχεια, το Ισραήλ θα ξεκινήσει μια στρατιωτική επίθεση στη δεύτερη φάση, κατά τη διάρκεια της οποίας ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία στην οποία θα ανακοινώσει την επιτάχυνση της ανθρωπιστικής βοήθειας σε συντονισμό με το Ισραήλ.

Στο πλαίσιο αυτού του συντονισμού, ο αριθμός των σημείων διανομής τροφίμων αναμένεται να αυξηθεί από τέσσερα σε 16, αν και το δίκτυο δεν διευκρίνισε εάν όλα τα σημεία θα λειτουργούν υπό την αιγίδα του Ιδρύματος Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Γάζας (GHF), το οποίο υποστηρίζεται από το Ισραήλ και τις ΗΠΑ.

Η έκθεση στην οποία αναφέρεται το Κανάλι 12, σημειώνει ότι αυτή η επέκταση του συστήματος της ανθρωπιστικής βοήθειας θα χρηματοδοτηθεί με περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε δωρεές από τις ΗΠΑ και άλλες χώρες. Ο στόχος σύμφωνα με την έκθεση είναι να δοθεί στους κατοίκους της Γάζας πρόσβαση σε βοήθεια που θα παρακάμπτει τη Χαμάς και η πόλη της Γάζας να βρίσκεται υπό ισραηλινό έλεγχο.

«Πολύ κακή ιδέα η κατοχή της Γάζας»

Σύμφωνα με την εφημερίδα Maariv, ο υποστράτηγος Ζαμίρ προειδοποίησε προχθές πως η «δραματική» απόφαση να κλιμακωθούν οι επιχειρήσεις μπορεί «να οδηγήσει στον θάνατο ομήρων που βρίσκονται ακόμη στη ζωή» και πρόβαλε την «εναντίωσή του στην πλήρη κατάληψη της Λωρίδας της Γάζας», περιοχής που τελούσε υπό ισραηλινή κατοχή από το 1967 ως το 2005.

«Είναι δικαίωμα και καθήκον του αρχηγού του γενικού επιτελείου να εκφράζει τη θέση του στα προσήκοντα φόρα», σχολίασε ο υπουργός Άμυνας Κατς.

Όμως «αφού ληφθούν αποφάσεις σε πολιτικό επίπεδο», ο στρατός «θα τις εκτελέσει με αποφασιστικότητα και επαγγελματισμό (…) ωσότου επιτευχθούν οι στόχοι του πολέμου», πρόσθεσε μέσω X.

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ ανέφερε πως συναντήθηκε χθες με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και τον προειδοποίησε πως «η κατοχή της Γάζας είναι πολύ κακή ιδέα» σε «επιχειρησιακό, ηθικό και οικονομικό επίπεδο».

Η ισραηλινή κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενη διεθνή πίεση να σταματήσει τις δολοφονικές επιχειρήσεις των IDF στη Λωρίδα της Γάζας.

Μεγάλο μέρος της ισραηλινής κοινής γνώμης ανησυχεί ολοένα πιο έντονα για την τύχη των 49 ομήρων που παραμένουν στη Λωρίδα της Γάζας, 27 από τους οποίους έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον στρατό, ενώ σε διεθνές επίπεδο πολλαπλασιάζονται οι φωνές που επισημαίνουν τα δεινά των δύο και πλέον εκατομμυρίων Παλαιστίνιων στη Γάζα που απειλούνται να υποστούν «γενικευμένο λιμό», όπως προειδοποιεί ο ΟΗΕ.

Τις τελευταίες μέρες η πίεση στον πρωθυπουργό κλιμακώθηκε, μετά τη δημοσιοποίηση από τη Χαμάς και τον Παλαιστινιακό Ισλαμικό Τζιχάντ βίντεο που εικονίζουν δυο ισραηλινούς ομήρους αποστεωμένους. Οι εικόνες προκάλεσαν συναισθηματικές αντιδράσεις και αγανάκτηση στο Ισραήλ και διεθνώς.

Οι ισραηλινές αρχές χαλάρωσαν, αλλά μόνον εν μέρει, στα τέλη Μαΐου, την πλήρη απαγόρευση της διέλευσης ανθρωπιστικής βοήθειας που επέβαλε από τις αρχές Μαρτίου στη Γάζα, όπου ο πληθυσμός εξαρτάται απόλυτα από αυτήν. Ωστόσο οι ποσότητες που εισέρχονται, μέσω χερσαίων οδών ή με ρίψεις από τον αέρα, είναι ανεπαρκείς για να καλυφθούν οι πελώριες ανάγκες, υπογραμμίζουν τα Ηνωμένα Έθνη.

Από την 7η Οκτωβρίου 2023, τουλάχιστον 61.158 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στις επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας τουλάχιστον 61.158 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, που χαρακτηρίζονται αξιόπιστα από τον ΟΗΕ.

Ο ισραηλινός στρατός διέταξε χθες τον πληθυσμό να απομακρυνθεί από δυο συνοικίες στη Χαν Γιούνις (νότια), όπου θα επεκτείνει «το πεδίο των επιχειρήσεών του», καθώς και από τμήμα της Ζαϊτούν, στην πόλη της Γάζας.

Ακόμη ανέφερε πως εξάλειψε «τρομοκρατικό πυρήνα» 10 ανδρών στην Νταράτζ Τούφα και πολλούς «τρομοκράτες» στο νότιο τμήμα του θυλάκου.

