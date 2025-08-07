search
ΠΕΜΠΤΗ 07.08.2025
07.08.2025

Ιράν: Στήριξη σε Χεζμπολάχ κόντρα στα σχέδια Ισραήλ και Δύση για αφοπλισμό της

07.08.2025 08:49
Το Ιράν εξέφρασε ανοιχτά την υποστήριξή του προς τη Χεζμπολάχ, στον απόηχο της απόφασης της λιβανικής κυβέρνησης να προχωρήσει σε σχέδιο αφοπλισμού της οργάνωσης.

Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε το βράδυ της Τετάρτης ότι η Τεχεράνη θα σταθεί στο πλευρό της Χεζμπολάχ, ανεξαρτήτως της απόφασης που θα λάβει η οργάνωση για το πώς θα αντιδράσει στο κυβερνητικό σχέδιο.

«Κάθε απόφαση για το ζήτημα του αφοπλισμού επαφίεται σε τελευταία ανάλυση στην ίδια τη Χεζμπολάχ. Θα την υποστηρίξουμε από μακριά, όμως δεν επεμβαίνουμε στις αποφάσεις της», τόνισε ο Αραγτσί κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στην ιρανική κρατική τηλεόραση.

Υπενθυμίζεται ότι η λιβανική κυβέρνηση έδωσε εντολή στον στρατό να προετοιμάσει ένα σχέδιο δράσης για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ μέχρι το τέλος του 2025, ένα πρωτοφανές βήμα μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου το 1990.

Από την πλευρά της, η Χεζμπολάχ έχει δηλώσει πολλές φορές το τελευταίο διάστημα ότι δεν θα καταθέσει τα όπλα της.

Η κυβέρνηση «διέπραξε ένα σοβαρό λάθος λαμβάνοντας μια απόφαση που στερεί από τον Λίβανο το όπλο της αντίστασης ενάντια στον ισραηλινό εχθρό», απάντησε η Χεζμπολάχ τονίζοντας ότι η απόφαση «υπονομεύει την κυριαρχία του Λιβάνου» και «δίνει στο Ισραήλ ελευθερία κινήσεων».

Η Χεζμπολάχ θεωρεί αυτή την απόφαση «αποτέλεσμα των διαταγών του απεσταλμένου των ΗΠΑ Τομ Μπαράκ», αναφερόμενη στην πρόταση του Αμερικανού αξιωματούχου, η οποία προβλέπει τον αφοπλισμό του κινήματος με βάση ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Αυτή «εξυπηρετεί πλήρως τα συμφέροντα του Ισραήλ και αφήνει τον Λίβανο εκτεθειμένο στον ισραηλινό εχθρό, χωρίς κανένα μέσο αποτροπής», κατηγόρησε το σιιτικό κίνημα.

