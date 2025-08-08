BriQ Properties: Αύξηση εσόδων από μισθώματα και προσαρμοσμένων κερδών στο εξάμηνο

Tο χαρτοφυλάκιο ακινήτων της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. κατά την 30η Ιουνίου 2025, περιλάμβανε 55 ακίνητα συνολικής αξίας € 286 εκ., βάσει των αποτιμήσεων της 30.06.2025, έναντι € 285 εκ. την 31.12.2024.

Η μεταβολή αυτή αναλύεται ως ακολούθως:

1. Την 13η Μαρτίου 2025, η Εταιρεία προχώρησε στην πώληση δύο οριζοντίων ιδιοκτησιών, συνολικής επιφάνειας 1.406 τ.μ., στους 12ο και 13ο όροφο του Κτιρίου Α’ του Πύργου Αθηνών, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 2-4 στην Αθήνα, έναντι συνολικού τιμήματος €4,2 εκ. Το συνολικό κέρδος από την αγορά του ακινήτου που έλαβε χώρα τον Ιανουάριο του 2024 έως και την πώλησή του ανέρχεται σε €1,4 εκ..

2. Την 18η Μαρτίου 2025, η Εταιρεία ολοκλήρωσε την αγορά οικοπέδου επιφάνειας 1.500 τ.μ. στη Νάουσα Πάρου, το οποίο είναι όμορο με ακίνητο της Εταιρείας στο οποίο λειτουργεί το ξενοδοχείο “Mr & Mrs White Paros”, έναντι τιμήματος €1,25 εκ. Η Εταιρεία σχεδιάζει την επέκταση του ξενοδοχείου αυξάνοντας τη δυναμικότητά του.

3. Αύξηση €1,5 εκ. λόγω κεφαλαιούχων δαπανών (Capex) για ανακαινίσεις και ανάπτυξη υφιστάμενων ακινήτων.

4. Αύξηση €2,3 εκ. από αναπροσαρμογή των εύλογων αξιών του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου, βάσει αποτιμήσεων ανεξάρτητων εκτιμητών. Κατόπιν της ολοκλήρωσης της συγχώνευσης με απορρόφηση της Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. («ICI»), η Εταιρεία παρουσίασε σημαντική αύξηση σε όλα τα μεγέθη της κατά το α΄ εξάμηνο του 2025, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, και συγκεκριμένα:

• Τα έσοδα από μισθώματα αυξήθηκαν κατά 49% διαμορφούμενα σε € 10,9 εκ., έναντι € 7,3 εκ.

• Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (Adj. EBITDA) αυξήθηκαν κατά 46%, και ανήλθαν σε € 9,0 εκ., έναντι € 6,2 εκ.

• Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων (Adj. EBT) αυξήθηκαν κατά 58% και ανήλθαν σε € 6,0 εκ., έναντι € 3,8 εκ.

• Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους (κατά ΔΧΠΑ) ανήλθαν σε € 7,0 εκ., έναντι € 10,2 εκατ., τα οποία περιλαμβάνουν €2,3 εκ. κέρδη αναπροσαρμογής αξίας ακινήτων για το α’ εξάμηνο του 2025 έναντι € 7,0 εκ. για την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

• Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους αυξήθηκαν κατά 72% και ανήλθαν σε € 5,5 εκ., έναντι € 3,2 εκ.

• Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν κατά 30% και διαμορφώθηκαν σε € 0,1186/μετοχή, έναντι € 0,0915/μετοχή.

• Τα κεφάλαια από λειτουργικές δραστηριότητες (F.F.O.) αυξήθηκαν κατά 93% φθάνοντας τα € 4,9 εκ., έναντι € 2,5 εκ.

Αναφορικά με τα στοιχεία του ισολογισμού του Ομίλου της 30.06.2025 σε σύγκριση με την 31.12.2024, παρουσιάζονται τα παρακάτω κύρια μεγέθη:

• Τα ταμειακά διαθέσιμα ανήλθαν σε € 7,1 εκ. (31.12.2024: € 7,3 εκ.)

• Ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε στα € 124,6 εκ. (31.12.2024: 128,7 € εκ.) που αντιστοιχεί σε LTV 43,6% και Net LTV 41,1%.

• Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων (NAV) που αντιστοιχούν σε μετόχους της Εταιρείας την 30η Ιουνίου 2025 αυξήθηκε κατά 2,9% και ανήλθε σε € 156,9 εκ. έναντι € 152,5 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2024 μετά τη διανομή μερίσματος ύψους € 6,0 εκατ. που καταβλήθηκε στις 29.05.2025.

• Η καθαρή αξία ενεργητικού ανά μετοχή (NAV/μετοχή) διατηρήθηκε σε €3,42 (31.12.2024: €3,43), λαμβάνοντας υπόψιν και την διανομή μερίσματος € 0,135 / μετοχή που καταβλήθηκε την 29.05.2025 καθώς και την αύξηση του αριθμού των μετοχών από το scrip dividend.

