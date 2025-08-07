HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ. ευρώ τα συγκρίσιμα EBITDA το β΄ τρίμηνο

Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA στα €221 εκατ. και επιτυχημένη ολοκλήρωση συντήρησης του Διυλιστηρίου της Ελευσίνας – Σημαντική πρόοδος σε όλες τις δραστηριότητες – Ολοκλήρωση εξαγοράς ELPEDISON – Εξαγορά νέων έργων ΑΠΕ 405 MW σε Ρουμανία και Βουλγαρία.

Η HELLENiQ ENERGY Holdings Α.Ε. («Εταιρεία») ανακοίνωσε τα ενοποιημένα οικονομικά αποτελέσματα Β’ Τριμήνου 2025, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να διαμορφώνονται στα €221 εκατ. και τα Συγκρίσιμα Καθαρά Κέρδη στα €72 εκατ.

Η γενική συντήρηση του Διυλιστηρίου της Ελευσίνας, η οποία ξεκίνησε στα τέλη Μαρτίου, ολοκληρώθηκε επιτυχώς και με ασφάλεια στα τέλη Ιουνίου. Παρά τη μειωμένη παραγωγή, η ενίσχυση των διεθνών περιθωρίων σε συνδυασμό με τις αυξημένες επιδόσεις στις εταιρείες εμπορίας, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, οδήγησαν σε ουσιαστική βελτίωση των αποτελεσμάτων σε σχέση με το Α’ Τρίμηνο, διατηρώντας την κερδοφορία πολύ κοντά στα περυσινά μεγέθη.

Τόσο η παραγωγή, όσο και οι πωλήσεις προϊόντων διύλισης για το B’ Τρίμηνο 2025, διαμορφώθηκαν στους 3,5 εκατ. τόνους, χαμηλότερα σε σχέση με πέρυσι, λόγω της προγραμματισμένης γενικής συντήρησης του Διυλιστηρίου της Ελευσίνας. Το ποσοστό των εξαγωγών διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα (45% του συνόλου), ενώ, ταυτόχρονα, αυξημένες ήταν οι πωλήσεις στην εσωτερική αγορά.

Τα Δημοσιευμένα Κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα €112 εκατ., κυρίως λόγω της μείωσης των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου κατά τη διάρκεια του Β’ Τριμήνου 2025 και της αντίστοιχης επίδρασης στην αποτίμηση αποθεμάτων.

Κύριες εξελίξεις – Υλοποίηση Στρατηγικής

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών επιταχύνθηκε η πρόοδος σε όλες τις στρατηγικές προτεραιότητες του Ομίλου, με ενίσχυση της εξωστρέφειας.

Στον κλάδο Διύλισης και Πετροχημικών, ο Όμιλος προχώρησε σε μετεξέλιξη στο επιχειρηματικό μοντέλο των δραστηριοτήτων Εφοδιασμού και Εμπορίας πετρελαιοειδών, με την έναρξη λειτουργίας της HELLENiQ Petroleum Trading, η οποία εδρεύει στην Ελβετία. Η νέα εταιρεία στελεχώνεται από έμπειρα στελέχη της Εμπορικής Διεύθυνσης του Ομίλου, καθώς και από νέους, εξειδικευμένους traders που προέρχονται από τη διεθνή αγορά. Η ομάδα λειτουργεί σε στενή συνεργασία με τις ομάδες των Διυλιστηρίων και του Προγραμματισμού, και διεξάγει τις συναλλαγές για λογαριασμό της μητρικής της εταιρείας HELLENiQ Petroleum, στοχεύοντας στη βέλτιστη αξιοποίηση της σημαντικής θέσης του Ομίλου στην αγορά πετρελαιοειδών και στη διεύρυνση της παρουσίας της HELLENiQ ENERGY στη διεθνή αγορά.

Στον κλάδο των ΑΠΕ, ο Όμιλος, μέσω της HELLENiQ Renewables, προχώρησε στην εξαγορά έργων που είναι έτοιμα προς κατασκευή συνολικής ισχύος 405 MW στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Συγκεκριμένα, αποκτήθηκαν 96 MW αιολικών πάρκων και 186 MW υβριδικών έργων (αιολικά και αποθήκευση ενέργειας) στην Ανατολική Ρουμανία, καθώς και 123 MW υβριδικών έργων (φωτοβολταϊκά και αποθήκευση ενέργειας) στη Νοτιοανατολική Βουλγαρία, που θα κατασκευαστούν και θα τεθούν σε λειτουργία σταδιακά στα επόμενα τρία χρόνια. Παράλληλα, με την απόκτηση της ABO Energy Hellas, εξαγοράστηκε χαρτοφυλάκιο υπό ανάπτυξη έργων συνολικής ισχύος 1,5 GW στην Ελλάδα, καθώς και ολοκληρωμένη πλατφόρμα ανάπτυξης και κατασκευής έργων ΑΠΕ, ενώ αναμένεται στο αμέσως προσεχές διάστημα η έναρξη κατασκευής 2 νέων έργων αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες (BESS) στη Φλώρινα συνολικής ισχύος 50 MW (200 MWh).

Οι κινήσεις αυτές επιταχύνουν την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου, το οποίο στοχεύει στη δημιουργία συνολικού χαρτοφυλακίου σε λειτουργία 1,5 GW μέχρι το 2028, ενισχύοντας τη γεωγραφική και τεχνολογική διαφοροποίηση, την ανθεκτικότητα στις συνθήκες της αγοράς, την αναβάθμιση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και κατασκευής έργων, καθώς και τις επενδυτικές αποδόσεις.

Στις 15 Ιουλίου 2025 ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ELPEDISON έναντι συνολικού τιμήματος €164 εκατ., πλέον αναπροσαρμογών ύψους €19 εκατ.. Ως εκ τούτου, από το Γ’ Τρίμηνο 2025 τα αποτελέσματα της ELPEDISON θα ενοποιούνται στις οικονομικές καταστάσεις του Ομίλου. Με αυτή την εξέλιξη δημιουργείται ένα πλήρως καθετοποιημένο σχήμα παραγωγής και διάθεσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, μέσω της συνδυαστικής αξιοποίησης της HELLENiQ Renewables και της ELPEDISON.

Υψηλότερα ενδεικτικά περιθώρια διύλισης εν μέσω διολίσθησης τιμών αργού πετρελαίου – Αυξημένες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και δικαιωμάτων εκπομπών CO2

Οι τιμές αργού πετρελαίου (τύπου Brent) το Β’ Τρίμηνο 2025 διαμορφώθηκαν στα $68/βαρέλι, 20% χαμηλότερα κατά μέσο όρο σε σχέση με το Β’ Τρίμηνο 2024, ενώ η ισοτιμία του Ευρώ έναντι του Δολαρίου ενισχύθηκε και διαμορφώθηκε στα 1,13 έναντι 1,08.

Παράλληλα, οι τιμές του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν μεσοσταθμικά κατά 14% και 6% αντίστοιχα, σε σχέση με το Β’ Τρίμηνο 2024. Οι τιμές δικαιωμάτων εκπομπών CO2 παρουσίασαν μέση ετήσια άνοδο κατά 1%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα περιθώρια διύλισης αυξήθηκαν σε σχέση με το Β’ Τρίμηνο 2024, με το διεθνές περιθώριο αναφοράς συστήματος των διυλιστηρίων μας να διαμορφώνεται το Β’ Τρίμηνο 2025 κατά μέσο όρο στα $5,7/βαρέλι, έναντι $4,9/βαρέλι το Β’ Τρίμηνο 2024.

Αυξημένη ζήτηση καυσίμων σε όλες τις αγορές

Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά ανήλθε σε 1,6 εκατ. τόνους το B’ Τρίμηνο 2025, υψηλότερα κατά 6% ετησίως, με την κατανάλωση των καυσίμων κίνησης να βελτιώνεται κατά 3% σε σχέση με το B’ Τρίμηνο 2024. Η ζήτηση για αεροπορικά καύσιμα αυξήθηκε κατά 4%, ενώ για τα καύσιμα ναυτιλίας κατά 6%, υποστηριζόμενη από τις νέες προδιαγραφές περιεκτικότητας σε θείο που ίσχυσαν από την 1η Μαΐου 2025 στη Μεσόγειο.

Ισολογισμός και επενδυτικές δαπάνες

Οι λειτουργικές ταμειακές ροές το B’ Τρίμηνο 2025 ανήλθαν σε €331 εκατ., κυρίως λόγω της κερδοφορίας και των μειωμένων αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης. Οι επενδυτικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε €157 εκατ., με έμφαση στο πρόγραμμα γενικής συντήρησης του Διυλιστηρίου της Ελευσίνας. Κατά συνέπεια, ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε σε €2,4 δισ., ενώ εξαιρουμένου του δανεισμού χωρίς αναγωγή (project finance), διαμορφώθηκε σε €2 δισ.. Παράλληλα, το συνολικό κόστος εξυπηρέτησης δανεισμού υποχώρησε κατά 13% ετησίως, λόγω της μείωσης των επιτοκίων βάσης και των περιθωρίων.

Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY Holdings A.E., Ανδρέας Σιάμισιης, επεσήμανε:

«Το Β’ Τρίμηνο 2025 ολοκληρώθηκαν με επιτυχία και ασφάλεια οι εργασίες συντήρησης στο διυλιστήριο της Ελευσίνας, δίνοντάς μας τη δυνατότητα να εκμεταλλευτούμε τις βελτιωμένες συνθήκες της αγοράς στο Γ’ τρίμηνο. Τα οικονομικά αποτελέσματα, με Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA €221 εκατ., επαναφέρουν την απόδοση της Εταιρείας σε θετική τροχιά, και με την έναρξη της Ελευσίνας, θα έχουμε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα.

Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι βελτιωμένες αποδόσεις των εμπορικών μας εταιρειών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Προσβλέποντας σε αυξημένη εξωστρέφεια, ξεκινήσαμε τη λειτουργία του γραφείου μας στην Ελβετία, με αντικείμενο τη διεθνή εμπορία αργού πετρελαίου και προϊόντων. Στόχος είναι η αξιοποίηση εμπορικών ευκαιριών και η καλύτερη εκμετάλλευση της θέσης της Εταιρείας στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στον τομέα των ΑΠΕ ενισχύσαμε το χαρτοφυλάκιο με έργα έτοιμα προς κατασκευή στη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, δύο αναπτυσσόμενες αγορές, διασφαλίζοντας την επίτευξη του ενδιάμεσου στόχου των 1,5 GW, με βελτιωμένες οικονομικές αποδόσεις.

Τέλος, η ολοκλήρωση της εξαγοράς της ELPEDISON τον Ιούλιο του 2025 σηματοδοτεί το ξεκίνημα μιας περιόδου αυτόνομης παρουσίας στον κλάδο ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε ουσιαστικές αλλαγές στην εμπορική μας στρατηγική και στην επίτευξη συνεργιών με τις σημαντικές μας επενδύσεις στις ΑΠΕ, αλλά και τις παραδοσιακές μας δραστηριότητες».

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων B’ Τριμήνου 2025 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες, αναφέρονται στη συνέχεια:

Διύλιση, Εφοδιασμός & Εμπορία

Τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Εμπορίας, ανήλθαν στα €163 εκατ. το Β’ Τρίμηνο 2025, μειωμένα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024, κυρίως λόγω της χαμηλότερης παραγωγής, ως αποτέλεσμα των εργασιών συντήρησης και αναβάθμισης στο διυλιστήριο Ελευσίνας, οι οποίες ξεκίνησαν στο τέλος Μαρτίου και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στα τέλη Ιουνίου.

Η παραγωγή προϊόντων από τα διυλιστήρια ανήλθε στους 3,5 εκατ. τόνους (-17% σε ετήσια βάση), ενώ σε αντίστοιχα επίπεδα (3,5 εκατ. τόνοι) κυμάνθηκαν και οι πωλήσεις.

Πετροχημικά

Παρά τις αυξημένες πωλήσεις, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Πετροχημικών διαμορφώθηκαν στα €11 εκατ. το Β’ Τρίμηνο 2025, χαμηλότερα σε σχέση με το Β’ Τρίμηνο 2024, γεγονός που αποδίδεται κυρίως στα μειωμένα ενδεικτικά περιθώρια πολυπροπυλενίου.

Εμπορία

Στο Β’ Τρίμηνο 2025, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Εγχώριας Εμπορίας παρουσίασαν αύξηση κατά 59% σε €17 εκατ., λόγω βελτιωμένων όγκων και μείγματος πωλήσεων, καθώς και αυξημένης συνεισφοράς από πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών εκτός καυσίμων.

Αντίστοιχα, βελτίωση παρουσίασαν οι επιδόσεις της Διεθνούς Εμπορίας, με τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA να ανέρχονται σε €23 εκατ. (+14% ετησίως), το οποίο αποτελεί ιστορικό υψηλό, επικουρούμενα από βελτιωμένες πωλήσεις και περιθώρια, καθώς και αυξημένη συνεισφορά από πωλήσεις προϊόντων και υπηρεσιών εκτός καυσίμων. Το δίκτυο λιανικής αριθμεί 330 πρατήρια, έναντι 324 το Β’ Τρίμηνο 2024.

ΑΠΕ

Τα Κέρδη EBITDA του κλάδου ΑΠΕ ανήλθαν στα €11 εκατ. για το B’ Τρίμηνο 2025. Η παραγωγή ενέργειας αυξήθηκε κατά 7% και διαμορφώθηκε σε 188 GWh, λόγω μεγαλύτερης εγκατεστημένης ισχύος (494 MW έναντι 384 ΜW το Β’ Τρίμηνο 2024).

Συμμετοχές

Η συνεισφορά των κοινοπραξιών και συγγενών επιχειρήσεων που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης ήταν αρνητική, αντανακλώντας κυρίως την επίδοση της ELPEDISON, η οποία επηρεάστηκε από το ασθενές περιβάλλον και έκτακτες χρεώσεις σχετιζόμενες με την εκκαθάριση της αγοράς απωλειών δικτύου προηγούμενων ετών από τον Διαχειριστή.

HELLENiQ ENERGY Holdings A.E.

Βασικά μεγέθη ενοποιημένων αποτελεσμάτων Χρήσης Β’ Τριμήνου 2025 / Α’ Εξαμήνου 2025

(σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης)

Διαβάστε επίσης:

Ο Όμιλος ΔΕΗ συμβάλλει στην κυβερνοασφάλεια των ευφυών ενεργειακών υποδομών

Ανάρπαστες οι πολυτελείς κατοικίες στην Ελλάδα – Πουλήθηκαν σπίτια αξίας 40 εκατ. ευρώ μέσα σε 40 ημέρες

ΕΥΔΑΠ: Λαμβάνει όλα τα μέτρα για να έχουν οι πολίτες επαρκή πρόσβαση σε φθηνό και ποιοτικό νερό για πολλά χρόνια