08.08.2025 16:16

Οκτώ επιφανείς φίλαθλοι πίσω από τις απειλές σε βάρος διαιτητών, στους τελικούς του μπάσκετ

08.08.2025 16:16
Εξιχνιάστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος η υπόθεση απειλών εναντίον διαιτητών, που σημειώθηκαν μετά το τέλος των ελληνικών τελικών αγώνων μπάσκετ, που διεξήχθησαν στις 30-05-2025 και την 01-06-2025 μεταξύ των ομάδων του Ολυμπιακού και του ΠΑΟ.

Όπως έγινε γνωστό από την αστυνομία, για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν οκτώ άτομα, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για -κατά περίπτωση- απειλή και παράβαση της νομοθεσίας για τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές και οι οκτώ είναι φίλαθλοι και μάλιστα από τους επιφανείς, με ακριβά εισιτήρια.

Όσον αφορά το περιστατικό, μετά το πέρας των ανωτέρω αγώνων, οι κατηγορούμενοι προέβησαν σε σωρεία κλήσεων από άγνωστους τηλεφωνικούς αριθμούς σε βάρος των διαιτητών, ενώ παράλληλα απέστειλαν απειλητικά και υβριστικά μηνύματα στους λογαριασμούς τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλαίσιο αυτεπάγγελτης προανάκρισης που διενεργήθηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας για τον εντοπισμό των δραστών, αλλά και κατόπιν επισταμένων ερευνών, τακτοποιήθηκαν τα πλήρη στοιχεία των οκτώ κατηγορουμένων και πιστοποιήθηκε η εμπλοκή τους στο περιστατικό.

Το υλικό που συγκεντρώθηκε υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

ΕΛΛΑΔΑ

Ζημιές στο Παθολογοανατομικό Εργαστήριο από τη φωτιά στο «Σωτηρία» – Ανακοίνωση της 1η ΥΠΕ για την πυρκαγιά

potamoula agrinio fotia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Ποταμούλα Αγρινίου – 112 για εκκένωση του χωριού

UKRAINE
ΚΟΣΜΟΣ

CNN: Πέντε τρόποι με τους οποίους θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας

skylos new
ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στην Ισπανία: Νεκρά 32 σκυλιά που είχαν εγκαταλειφθεί χωρίς τροφή και νερό σε αγρόκτημα

fotia aeroplano – new
ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Σε ύφεση η πυρκαγιά – Συνεχίζουν να επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

MEDIA

Γιώργος Παπαδάκης: Γλέντησε στη Νάξο μέχρι το πρωί - Στην παρέα και ο Δημήτρης Οικονόμου (Video)

ΕΛΛΑΔΑ

Η τραγωδία του Αντώνη Σαμαρά: Ποια ήταν η κόρη του Λένα και πώς «έφυγε» ξαφνικά σε ηλικία 34 ετών

LIFESTYLE

Γενέθλια για τον Βασίλη Σπανούλη – Πώς του ευχήθηκε η Ολυμπία Χοψονίδου και τα έξι παιδιά τους

LIFESTYLE

Ευρυδίκη Βαλαβάνη: Η συγκινητική ανάρτηση για τον νεογέννητο γιο της - «Και κάπως έτσι όλα απέκτησαν νέο νόημα» (Photo)

ΕΛΛΑΔΑ

Του Απόστολου Λύτρα ήταν το σκάφος που προσάραξε σε ξέρα στην Σαντορίνη – Τραυματίστηκε ελαφρά η σύζυγός του

