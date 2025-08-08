search
LIFESTYLE

08.08.2025 10:33

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας (Video)

08.08.2025 10:33
gkountaras-new

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας με αποτέλεσμα να χάσει τον έλεγχο του προσωπικού του λογαριασμού στο TikTok.

Ο παρουσιαστής αποκάλυψε το περιστατικό μέσα από δύο αναρτήσεις του στο Instagram, προειδοποιώντας τους διαδικτυακούς του φίλους για τα ύποπτα μηνύματα που μπορεί να λάβουν.

«Μεγάλη προσοχή. Μου χακάραν τον λογαριασμό στο TikTok και στέλνουν αυτά τα μηνύματα» έγραψαν.

Η περιπέτειά του, ωστόσο, είχε και συνέχεια, καθώς δέχτηκε και ένα μήνυμα που έλαβε στο WhatsApp από τον άγνωστο χάκερ, ο οποίος του ζητούσε να συμφωνήσει σε έναν όρο προκειμένου να του επιστραφεί ο λογαριασμός του.

«Γεια σας, σας εκπλήσσει που αποσυνδεθήκατε από όλα τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης; Το έκανα; Χάκαρα τον λογαριασμό σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θα σας το δώσω μόνο υπό έναν όρο» ανέφερε.

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας απευθύνθηκε στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που έχει αναλάβει και την επαναφορά του λογαριασμού του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλοκαίρι Παρέα», ο παρουσιαστής τόνισε ότι αυτή η περιπέτεια στάθηκε η αφορμή να έρθει σε επαφή με έναν κόσμο που πραγματικά τον τρόμαξε.

