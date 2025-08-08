Μέγκαν Φοξ – Μασίν Γκαν Κέλι: «Φουντώνουν» οι φήμες επανασύνδεσης – Διακοπές στην Κόστα Ρίκα με την κόρη τους

Προσπάθεια επανασύνδεσης φαίνεται ότι κάνουν η Μέγκαν Φοξ και ο Μασίν Γκαν Κέλι, οκτώ μήνες μετά τον τελευταίο χωρισμό τους και έπειτα από τον ερχομό του πρώτου τους παιδιού.

Το πρώην ζευγάρι εθεάθη στο αεροδρόμιο, να ταξιδεύει με προορισμό την Κόστα Ρίκα μαζί με την κόρη τους, Saga Blade.

Αν και μέχρι στιγμής, κανείς από τους δύο δεν έχει κάνει κάποια σχετική δήλωση για την κατάσταση μεταξύ τους, άτομο που βρίσκεται στο στενό τους περιβάλλον δήλωσε στη US Weekly ότι η σχέση τους είναι σε καλό δρόμο…

«Τα πράγματα μοιάζουν να έχουν επιστρέψει στην “κανονικότητα” μεταξύ τους, αλλά δεν βάζουν κάποια ετικέτα στη σχέση τους» ανέφερε, μεταξύ άλλων.

«Εξακολουθούν να είναι κοντά και τεχνικά προσπαθούν να τα ξαναβρούν. Αυτό το ταξίδι αποτελεί σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση» δήλωσε ακόμη ένα άτομο από το στενό περιβάλλον τους.

Megan Fox and MGK’s relationship status revealed after Costa Rican getaway with daughter https://t.co/CFIbkfvv4M pic.twitter.com/IteKZCgs4m August 7, 2025

Η Μέγκαν Φοξ και ο Μασίν Γκαν Κέλι ξεκίνησαν τη σχέση τους το 2020 και αρραβωνιάστηκαν δύο χρόνια αργότερα. Τον Νοέμβριο του 2024 ανακοίνωσαν ότι περιμένουν την κόρη τους, λίγους μήνες μετά από μια αποβολή που αποτέλεσε τραυματικό γεγονός για το ζευγάρι.

Την ίδια περίοδο, φέρεται να έληξε ο αρραβώνας τους. Η Μέγκαν Φοξ επιβεβαίωσε επίσημα τον χωρισμό τους τον Μάρτιο του 2024, λίγο αφότου γεννήθηκε η Saga Blade.

Διαβάστε επίσης:

Τζένιφερ Λόπεζ: «Έφαγε πόρτα» σε κατάστημα της Chanel στην Κωνσταντινούπολη γιατί δεν την… αναγνώρισαν – Πώς αντέδρασε

Δανάη Μιχαλάκη – Γιώργος Παπαγεωργίου: Η τρυφερή ανάρτηση της ηθοποιού για την τέταρτη επέτειο γάμου τους

Χάιντι Κλουμ: Ποζάρει γυμνή για το περιοδικό Paris Match (Photos)