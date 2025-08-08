Τζένιφερ Λόπεζ: «Έφαγε πόρτα» σε κατάστημα της Chanel στην Κωνσταντινούπολη γιατί δεν την… αναγνώρισαν – Πώς αντέδρασε

Αντιμέτωπη με ένα περιστατικό μάλλον πρωτοφανές για την ίδια βρέθηκε η Τζένιφερ Λόπεζ η οποία επισκέφθηκε κατάστημα της Chanel στην Κωνσταντινούπολη, ωστόσο -όπως μεταδίδουν τουρκικά ΜΜΕ- δεν της επετράπη η είσοδος γιατί… δεν την αναγνώρισαν!

Σύμφωνα με τα εν λόγω δημοσιεύματα, όταν η 56χρονη τραγουδίστρια ζήτησε να μπει στο κατάστημα, ο υπάλληλος ασφαλείας στην είσοδο της το αρνήθηκε λέγοντάς της «ο χώρος είναι γεμάτος».

Στο άκουσμα των λέξεων αυτών, η Τζένιφερ Λόπεζ δεν έχασε την ψυχραιμία της καθώς φέρεται ότι είπε να είπε «οκ, κανένα πρόβλημα», επιλέγοντας ένα άλλο κατάστημα.

Κατά τα δημοσιεύματα, μετά την άρνηση που συνάντησε στο κατάστημα της Chanel, η Λόπεζ μπήκε σε κατάστημα Celine and Beymen όπου «έμεινε για τρεις ώρες ξοδεύοντας χιλιάδες δολάρια».

Όταν, πάντως, έγινε αντιληπτή η… γκάφα του σεκιουριτά της Chanel και οι υπεύθυνοι συνειδητοποίησαν σε ποιο πρόσωπο είχε απαγορευτεί η είσοδος, προσκάλεσαν την Τζένιφερ Λόπεζ, η οποία, ωστόσο, αρνήθηκε να επιστρέψει…

