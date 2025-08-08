Τουρκία: Μεγάλη δασική πυρκαγιά στα Δαρδανέλλια – Διεκόπη η ναυσιπλοΐα στα Στενά (Video)

Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται από το μεσημέρι σε εξέλιξη στην επαρχία των Δαρδανελλίων (Τσανάκαλε) της βορειοδυτικής Τουρκίας. Εξαιτίας του πυκνού καπνού διεκόπη η ναυσιπλοΐα στα Στενά των Δαρδανελλίων.

Massive forest fire in Çanakkale, Turkey 🇹🇷 (08.08.2025) pic.twitter.com/7TYYmEUKjY August 8, 2025

BREAKING:



Massive forest fires have erupted in parts of Turkey, rapidly advancing toward residential areas. pic.twitter.com/Zcsa7q6ZHL — Current Report (@Currentreport1) August 8, 2025

Από την πυρκαγιά απειλούνται κατοικημένες περιοχές, από όπου απομακρύνονται οι κάτοικοι, ενώ δόθηκε εντολή εκκένωσης για ένα νοσοκομείο και έναν οίκο ευγηρίας. Η φωτιά είναι ορατή και από το κέντρο της πόλης των Δαρδανελλίων, τα οποία έχουν επίσης καλυφθεί από πυκνό καπνό.

Massive out of control forest fire in Çanakkale, Turkey now…pic.twitter.com/VZRNTeyorW — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) August 8, 2025

Η φωτιά ξεκίνησε περίπου στη 13:30 το μεσημέρι κοντά στο χωριό Σαριτζάελι, περίπου 10 χλμ. νοτιονατολικά από το κέντρο της πόλης. Στην περιοχή πνέουν πολύ ισχυροί άνεμοι.

