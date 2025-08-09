Αρχαία Ολυμπία: Μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς – Στη μάχη η πυροσβεστική από αέρα

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς σημειώθηκε το απόγευμα το Σαββάτου στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας.
Η φωτιά καίει πευκοδάσος, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα λόγω της έντασης των ανέμων και κατευθύνεται προς τη Νεράιδα.
Στο σημείο επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ στο έδαφος δίνουν μάχη πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αναχαιτίσουν το μέτωπο.
Διαβάστε επίσης:
Χανιά: 48χρονος Αμερικανός πνίγηκε στον Μπάλο – Αγνόησε τις συμβουλές του ναυαγοσώστη
Φρίκη με 38χρονο Έλληνα που χειραγωγούσε ανήλικη στη Βουλγαρία ώστε να κακοποιεί σεξουαλικά την αδερφή της
Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ: 8 τραυματίες, ο ένας σοβαρά (Photos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.