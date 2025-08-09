Αρχαία Ολυμπία: Μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς – Στη μάχη η πυροσβεστική από αέρα

Μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς σημειώθηκε το απόγευμα το Σαββάτου στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας.

Η φωτιά καίει πευκοδάσος, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα λόγω της έντασης των ανέμων και κατευθύνεται προς τη Νεράιδα.

Στο σημείο επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ στο έδαφος δίνουν μάχη πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αναχαιτίσουν το μέτωπο.

