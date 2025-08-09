search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 18:48
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.08.2025 18:43

Αρχαία Ολυμπία: Μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς – Στη μάχη η πυροσβεστική από αέρα

09.08.2025 18:43
fotia olympia

Μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς σημειώθηκε το απόγευμα το Σαββάτου στο Χελιδόνι της Αρχαίας Ολυμπίας.

Η φωτιά καίει πευκοδάσος, με τις φλόγες να εξαπλώνονται γρήγορα λόγω της έντασης των ανέμων και κατευθύνεται προς τη Νεράιδα.

Στο σημείο επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού, ενώ στο έδαφος δίνουν μάχη πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να αναχαιτίσουν το μέτωπο.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: 48χρονος Αμερικανός πνίγηκε στον Μπάλο – Αγνόησε τις συμβουλές του ναυαγοσώστη

Φρίκη με 38χρονο Έλληνα που χειραγωγούσε ανήλικη στη Βουλγαρία ώστε να κακοποιεί σεξουαλικά την αδερφή της

Σοβαρό τροχαίο στον ΒΟΑΚ: 8 τραυματίες, ο ένας σοβαρά (Photos)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kafsonas-8974
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Επανέρχονται τα 40ρια…» – Ποιές περιοχές μπαίνουν στον «φούρνο»

fotia olympia
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαία Ολυμπία: Μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς – Στη μάχη η πυροσβεστική από αέρα

gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΚΟΣΜΟΣ

Αποτροπιασμός στην Ιταλία: Ομαδικός βιασμός 19χρονης – Με βαρύ ποινικό μητρώο οι 3 δράστες

onlyfans-star1
LIFESTYLE

Σάλος με απόφαση της L’Oréal: Προσέλαβε σταρ του OnlyFans για νέα καμπάνια

brazilia trohaio
ΚΟΣΜΟΣ

Βραζιλία: Τραγωδία με τουλάχιστον 11 νεκρούς και 46 τραυματίες σε σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Το… περίεργο κλίμα στο εσωτερικό, οι αδικαιολόγητες απουσίες, η σιωπή της ΕΟΚ και το σφάλμα του προέδρου

PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

titanikos-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά - «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

gkountaras-new
LIFESTYLE

Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε ο Γρηγόρης Γκουντάρας (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 18:47
kafsonas-8974
ΕΛΛΑΔΑ

Γιώργος Τσατραφύλλιας: «Επανέρχονται τα 40ρια…» – Ποιές περιοχές μπαίνουν στον «φούρνο»

fotia olympia
ΕΛΛΑΔΑ

Αρχαία Ολυμπία: Μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς – Στη μάχη η πυροσβεστική από αέρα

gynaika-katathlipsi-via-viasmos
ΚΟΣΜΟΣ

Αποτροπιασμός στην Ιταλία: Ομαδικός βιασμός 19χρονης – Με βαρύ ποινικό μητρώο οι 3 δράστες

1 / 3