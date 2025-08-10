search
ΔΕΥΤΕΡΑ 11.08.2025 00:33
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

10.08.2025 23:37

Έξι νεκροί από πλήγματα σε Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσώνα, βομβαρδισμοί δύο διυλιστηρίων πετρελαίου στη Ρωσία (Video)

10.08.2025 23:37
zaporizia ukraine

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σήμερα σε ρωσικές αεροπορικές επιδρομές στην Ουκρανία, ενώ δύο διυλιστήρια πετρελαίου βομβαρδίστηκαν από τους Ουκρανούς στη Ρωσία, σύμφωνα με επίσημες πηγές.

Τρεις κολυμβητές έχασαν επίσης τη ζωή τους στην Οδησσό, ουκρανική πόλη στη Μαύρη Θάλασσα, αφότου πυροδότησαν νάρκη η οποία εξερράγη ενώ αυτοί κολυμπούσαν σε απαγορευμένη περιοχή.

Η ένταση των μαχών δεν μειώθηκε παρά την ανακοίνωση της συνάντησης κορυφής την Παρασκευή στην Αλάσκα μεταξύ των προέδρων των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν σε μια προσπάθεια τερματισμού του πολέμου που μαίνεται από τον Φεβρουάριο του 2022.

“Η Ρωσία δεν έκανε ούτε ένα συγκεκριμένο βήμα προς την ειρήνη, ούτε ένα βήμα, στη γη ή στον αέρα, που θα μπορούσε να έχει σώσει ζωές”, δήλωσε απόψε ο Ζελένσκι στο παραδοσιακό βραδινό μήνυμά του.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν από μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή πυρά πυροβολικού στην ανατολική περιφέρεια του Ντονέτσκ και στις νότιες περιφέρειες της Ζαπορίζια και της Χερσώνας , δήλωσαν οι τοπικές αρχές.

Ο ρωσικός στρατός εστιάζει σε αυτά τα μέρη του ουκρανικού εδάφους, όπου έχει αυξήσει την προώθησή του τους τελευταίους μήνες απέναντι σε λιγότερο καλά εξοπλισμένους αντιπάλους.

Μια ρωσική βόμβα ολίσθησης που έπληξε επίσης τον κεντρικό σταθμό λεωφορείων της Ζαπορίζια, ένα ιδιαίτερα πολυσύχναστο μέρος, σε άλλη αεροπορική επιδρομή το απόγευμα, προκάλεσε τον τραυματισμό 19 ανθρώπων, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Η Ρωσία επιτέθηκε στη Ζαπορίζια με έξυπνες βόμβες, πλήττοντας κατοικημένες περιοχές, έναν σταθμό λεωφορείων και μια κλινική, ανακοίνωσε το ουκρανικό υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Φωτογραφίες από το σημείο, τις οποίες έδωσαν στη δημοσιότητα οι αρχές, δείχνουν διασώστες με εκπαιδευμένα σκυλιά να ανασύρουν τραυματίες, καλυμμένους με αίμα και σκόνη, από τα συντρίμμια του κατεστραμμένου κτιρίου.

Οι Ουκρανοί στρατιώτες δήλωσαν από την πλευρά τους ότι επιτέθηκαν με την υποστήριξη μη επανδρωμένων αεροσκαφών σε ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου στην περιοχή Σαράτοφ της δυτικής Ρωσίας.

Ο κυβερνήτης της, ο Ρομάν Μπουσαργκίν, ανέφερε ότι “μια από τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις υπέστη ζημιές” και ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε.

Ένα άλλο διυλιστήριο υπέστη ζημιές στην Ουχτά, μια απομονωμένη περιοχή της βορειοδυτικής Ρωσίας, στη Δημοκρατία των Κόμι, περίπου 2.000 χιλιόμετρα από τη γραμμή του μετώπου, δήλωσε πηγή των ουκρανικών μυστικών υπηρεσιών στο AFP.

Οι τοπικές αρχές επιβεβαίωσαν ότι μια επιδρομή με δρόνους έγινε στην περιοχή, αλλά δεν ανέφεραν το διυλιστήριο.

Το Κίεβο προσπαθεί να εμποδίσει τη Μόσχα να χρηματοδοτεί τον πόλεμο, πραγματοποιώντας επιθέσεις στις ρωσικές εγκαταστάσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Μια γυναίκα σκοτώθηκε στη ρωσική περιοχή Μπέλγκοροντ, στα σύνορα με την Ουκρανία, που αποτελεί συχνά στόχο ουκρανικών πυρών, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Ο ουκρανικός στρατός δήλωσε από την πλευρά του ότι ανακατάλαβε από τους Ρώσους το χωριό Μπεζσαλίβκα, στη βόρεια περιφέρεια Σούμι.

