Αχαΐα: Πτώμα νεαρού άνδρα εντοπίστηκε στη Λακκόπετρα

Το πτώμα ενός άνδρα εντοπίστηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη θαλάσσια περιοή της Λακκόπετρας, στη δυτική Αχαΐα.
Το πτώμα, του οποίου η ταυτοποίηση δεν έχει γίνει ακόμα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της Πάτρας για τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
Για το συμβάν ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Πάτρας από το Κέντρο Άμεσης Δράσης της ΕΛ.ΑΣ. Αμέσως για την περιοχή αναχώρησαν στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και πλήρωμα του ΕΚΑΒ. Με τη συνδρομή στελεχών της ΕΛ.ΑΣ., εντόπισαν τη σορό του άνδρα σε δύσβατη περιοχή.
Ο άντρας, αγνώστων λοιπών στοιχείων, ηλικίας περίπου 30 – 40 ετών, παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πάτρας.
Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πάτρας που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών.
