ΕΛΛΑΔΑ

11.08.2025 06:01

Αντιμετωπίστηκε το μέτωπο της φωτιάς στην Οινόη – Ήχησε το 112, διεκόπη η κυκλοφορία στη Λ. Ελευσίνας – Θηβών 

11.08.2025 06:01
Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος στην Οινόη, Αττικής, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων που κατάφεραν να ελέγξουν το μέτωπο, ενώ ήχησε και το 112.

Στο σημείο έσπευσαν 116 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 38 οχήματα. Επίσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του ΟΤΑ.

Από την αστυνομία ανακοινώθηκε ότι λόγω της πυρκαγιάς σημειώθηκε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Δημητρίου από το ύψος της περιφερειακής Οινόης. Επίσης διακοπή της κυκλοφορίας υπάρχει στην E.O. Eλευσίνας- Θηβών από το ύψος του οικισμού Πανοράματος (TITAN) έως την επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού.

