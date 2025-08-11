Αντιμετωπίστηκε το μέτωπο της φωτιάς στην Οινόη – Ήχησε το 112, διεκόπη η κυκλοφορία στη Λ. Ελευσίνας – Θηβών 

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Δημήτριος στην Οινόη, Αττικής, με αποτέλεσμα την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων που κατάφεραν να ελέγξουν το μέτωπο, ενώ ήχησε και το 112.

⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣



🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Οινόη της Περιφερειακής Ενότητας #Δυτικής_Αττικής



‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών



ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice August 11, 2025

Στο σημείο έσπευσαν 116 πυροσβέστες με πέντε ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων (ΕΜΟΔΕ) και 38 οχήματα. Επίσης συνδράμουν μηχανήματα έργου και υδροφόρες του ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στην περιοχή Άγιος Δημήτριος, στην Οινόη Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 116 #πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 38 οχήματα. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

Από την αστυνομία ανακοινώθηκε ότι λόγω της πυρκαγιάς σημειώθηκε διακοπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Αγίου Δημητρίου από το ύψος της περιφερειακής Οινόης. Επίσης διακοπή της κυκλοφορίας υπάρχει στην E.O. Eλευσίνας- Θηβών από το ύψος του οικισμού Πανοράματος (TITAN) έως την επαρχιακή οδό Οινόης – Πόρτο Γερμενού.

