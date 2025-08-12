search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web

12.08.2025 11:18

«100 χρόνια Μίμης Πλέσσας» στο Λιδωρίκι

12.08.2025 11:18
plessas-sinavlia-new

Καθώς το έβδομο Φεστιβάλ Δελφών «Το Λάλον Ύδωρ» βαδίζει προς την ολοκλήρωσή του, μια σημαντική συναυλία – αφιέρωμα στα 100 χρόνια του μεγάλου συνθέτη Μίμη Πλέσσα, σφραγίζει τον επίλογό του.

Με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση του Μίμη Πλέσσα, η μοναδική αυτή συναυλία επιχειρεί να ξεδιπλώσει όλο το φάσμα της μουσικής του μεγάλου συνθέτη.

Στο πρώτο μέρος παρουσιάζεται η τζαζ μουσική πλευρά του. Το Giorgos Tsolis trio μαζί με τους ερμηνευτές Σπύρο Κλείσσα και Εύη Σιαμαντά, παρουσιάζουν γνωστά τραγούδια του Μίμη Πλέσσα, μέσα από τη σύγχρονη μουσική υπογραφή του Γιώργου Τσώλη, αποκαλύπτοντας την οικουμενικότητα της μουσικής γλώσσας του συνθέτη.

Στο δεύτερο μέρος μαζί με την Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας παρουσιάζονται πολυαγαπημένα τραγούδια από τον Ελληνικό Κινηματογράφο και όχι μόνο. Ερμηνεύουν δύο σημαντικοί τραγουδιστές, που επίσης ερμηνεύουν χρόνια το ρεπερτόριο του Μίμη Πλέσσα, ο Δημήτρης Μπάσης και η Ελένη Πέτα.

Ερμηνεύουν (αλφαβητικά):  Σπύρος Κλείσσας, Δημήτρης Μπάσης, Ελένη Πέτα, Εύη Σιαμαντά, Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας & Giorgos Tsolis trio

Giorgos Tsolis trio: Γιώργος Τσώλης – πιάνο, μουσική επιμέλεια, ενορχηστρώσεις, Κίμωνας Καρούτζος – κοντραμπάσο και Γιώργος Μανιάτης – drums.

Ορχήστρα Μίμης Πλέσσας: Θωμάς Κοντογιώργης – πιάνο, μουσική επιμέλεια, Χρήστος Βιδινιώτης – μπουζούκι, Ιωάννης Καλκάνης – τύμπανα, Χρήστος Περτσινίδης – κιθάρες, Αντώνης Καλαντζάκος – κοντραμπάσο.

100 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΜΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ

Τετάρτη 13 Αυγούστου 21:15, Λιδωρίκι – Σχολείο, Ελεύθερη Είσοδος

