ΠΟΛΙΤΙΚΗ

12.08.2025 20:40

Άδωνις Γεωργιάδης: Σε επιφυλακή το νοσοκομείο Χίου και οι υγειονομικές υπηρεσίες στην Αχαΐα

12.08.2025 20:40
«Το Νοσοκομείο Χίου είναι σε επιφυλακή και ήδη δέχεται ανθρώπους που έχουν ανάγκη και κυρίως αναπνευστικά προβλήματα. Σε λίγο θα δεχόμαστε και στο Κέντρο Υγείας (όχι ακόμη). Ομάδα από το Νοσοκομείο έχει ξεκινήσει και κατευθύνεται στις πληγείσες περιοχές για την παροχή υγειονομικής φροντίδας επί τόπου. Το ΕΣΥ είναι παρών στη μάχη» επισημαίνει ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης σε ανάρτηση του στο Χ για την πυρκαγιά στη Χίο.

Αναφερόμενος στο πύρινο μέτωπο της Αχαΐας προσθέτει: «Στο μέτωπο της Αχαΐας το ΠΓΝΡ είναι σε επιφυλακή και δέχεται κόσμο, όπως και τα Κέντρα Υγείας. Ακόμη δεν υπάρχει μεγάλη πίεση όλα τα περιστατικά είναι ελαφριά.

