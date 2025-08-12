Χανιά: Ένοικος επιτέθηκε φραστικά και χτύπησε υπάλληλο κατά την επιχείρηση υγειονομικής εκκαθάρισης του σπιτιού (photos)

Ένταση προκλήθηκε κατά την επιχείρηση συνολικού καθαρισμού μίας οικίας στη Χαλέπα Χανίων, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία για κίνδυνο περί της δημόσιας υγείας.

Η ένοικος του σπιτιού αρνήθηκε σθεναρά να αποχωριστεί τα όσα είχε συγκεντρώσει τα οποία είχαν μετατρέψει σε χωματερή την αυλή του σπιτιού της, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που εξασφάλισε η ΕΡΤ Χανίων, ενώ επιτέθηκε φραστικά στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, καθυβρίζοντάς τους.

Στη συνέχεια, έπιασε ένα κομμάτι ξύλου και ξεκίνησε να χτυπά έναν εργαζόμενο ενώ απειλούσε τους υπολοίπους, μπροστά στα μάτια εισαγγελέα που βρισκόταν στο σημείο, προκειμένου να εκτελεστεί η επιχείρηση υγειονομικής εκκαθάρισης.

Η γυναίκα συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στην ψυχιατρική κλινική του Νοσοκομείου Χανίων.

