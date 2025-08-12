search
ΤΡΙΤΗ 12.08.2025
12.08.2025

Χανιά: Ένοικος επιτέθηκε φραστικά και χτύπησε υπάλληλο κατά την επιχείρηση υγειονομικής εκκαθάρισης του σπιτιού (photos)

12.08.2025 16:37
Ένταση προκλήθηκε κατά την επιχείρηση συνολικού καθαρισμού μίας οικίας στη Χαλέπα Χανίων, έπειτα από εισαγγελική παραγγελία για κίνδυνο περί της δημόσιας υγείας.

Η ένοικος του σπιτιού αρνήθηκε σθεναρά να αποχωριστεί τα όσα είχε συγκεντρώσει τα οποία είχαν μετατρέψει σε χωματερή την αυλή του σπιτιού της, όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες που εξασφάλισε η ΕΡΤ Χανίων, ενώ επιτέθηκε φραστικά στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, καθυβρίζοντάς τους.

Στη συνέχεια, έπιασε ένα κομμάτι ξύλου και ξεκίνησε να χτυπά έναν εργαζόμενο ενώ απειλούσε τους υπολοίπους, μπροστά στα μάτια εισαγγελέα που βρισκόταν στο σημείο, προκειμένου να εκτελεστεί η επιχείρηση υγειονομικής εκκαθάρισης.

Η γυναίκα συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές, ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκε στην ψυχιατρική κλινική του Νοσοκομείου Χανίων.

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άδωνις Γεωργιάδης σε Σύλλογο Εργαζομένων του νοσοκομείου «Άγιος Σάββας»: Η συκοφαντία είναι παράνομη πράξη και οι συκοφάντες δεν έχουν θέση στο ΕΣΥ

ADVERTORIAL

Παρί Σεν Ζερμέν vs Τότεναμ: To UEFA Super Cup έρχεται στην COSMOTE TV και σε 4Κ ανάλυση

ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά τώρα στον Κάλαμο – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

LIFESTYLE

Έμα Στόουν στη Vogue: «Το μεγαλύτερο δώρο της ζωής μου είναι η κόρη μου»

ΚΟΣΜΟΣ

Επιμένει το Ισραήλ: «Δεν υπάρχουν ενδείξεις γενικευμένου υποσιτισμού» στη Λωρίδα της Γάζας

LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

ΕΛΛΑΔΑ

Τρόμος στο «Γεννηματάς»: Ασανσέρ έπεσε από τον 3ο όροφο στο κενό - Εργαζόμενη σώθηκε τελευταία στιγμή

CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

