Φωτιά τώρα στον Κάλαμο – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε την Κυριακή 12/8 λίγο μετά τις 16:30 σε αγροτοδασική έκταση, στον Κάλαμο.
Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα και στην περιοχή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
