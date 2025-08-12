Φωτιά τώρα στον Κάλαμο – Άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής

Φωτιά ξέσπασε την Κυριακή 12/8 λίγο μετά τις 16:30 σε αγροτοδασική έκταση, στον Κάλαμο.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία κινητοποιήθηκε άμεσα και στην περιοχή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα.

Διαβάστε επίσης:

Χανιά: Ένοικος επιτέθηκε φραστικά και χτύπησε υπάλληλο κατά την επιχείρηση υγειονομικής εκκαθάρισης του σπιτιού (photos)

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί κονσέρβα κολιού (photos)

Ακινητοποιήθηκε το πλοίο «ΙΟΝΙΣ» μεταξύ Κέας και Μακρονήσου – Πλέει προς Λαύριο με μία μηχανή