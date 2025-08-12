ΛΕΞ και Iρέν Ζακόμπ στο 4ο διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου Κεφαλονιάς «ΚΥΜΑΤΑ»

Με εκλεκτούς προσκεκλημένους επιστρέφει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου «Κύματα» στην πανέμορφη Κεφαλονιά, από τις 24 έως τις 31 Αυγούστου 2025.

Το Φεστιβάλ θα έχει ως επίτιμη προσκεκλημένη τη μούσα του σπουδαίου πολωνού δημιουργού Κριστόφ Κισλόφσκι, Ιρέν Ζακομπ η οποία θα βρίσκεται στην Κεφαλονιά όλες τις ημέρες της διοργάνωσης και στις 27 Αυγούστου θα είναι παρούσα στην προβολή της ταινίας «Η διπλή ζωή της Βερόνικα» για να συνομιλήσει με το κοινό.

Επιπλέον, το φεστιβάλ θα υποδεχθεί τον δημοφιλή ράπερ Λεξ ως μέλος της κριτικής επιτροπής που θα απονείμει τα βραβεία της 4ης διοργάνωσης στην καλύτερη μικρού μήκους ταινία μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ.

Στις 30 Αυγούστου το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει το making of της νέας ταινίας του Γιάννη Οικονομίδη Σπασμένη φλέβα, σε σκηνοθεσία Μιλτιάδη Χρηστίδη, παρουσία του Λεξ, της Μαρίας Κεχαγιόγλου και του Γιάννη Αναστασάκη που θα απαντήσουν σε ερωτήσεις των θεατών, ενώ την ίδια μέρα ο Λεξ θα παρουσιάσει στους θεατές το ομώνυμο τραγούδι που έγραψε για την ταινία.

Στις 27 Αυγούστου οι ηθοποιοί Γιάννης Αναστασάκης και Μαρία Κεχαγιόγλου θα δώσουν μάστερκλας με θέμα «Δουλεύοντας ως ηθοποιός στις ταινίες του Γιάννη Οικονομίδη», ενώ στις 29 Αυγούστου το δικό του μάστερκλας θα δώσει και ο σκηνοθέτης Χρήστος Δήμας, ο οποίος θα παρουσιάσει επιλεγμένες ταινίες του.

Το Φεστιβάλ, που θα διεξαχθεί στον πολιτιστικό χώρο του Θαλασσόμυλου στο Αργοστόλι, δίπλα στη θάλασσα, θα κλείσει στις 31 Αυγούστου με μία συναυλία του Αργύρη Μπακιρτζή και των Χειμερινών Κολυμβητών.

Μία μέρα νωρίτερα (30/8) θα προβληθεί η ταινία του Σταύρου Τσιώλη «Παρακαλώ γυναίκες μην κλαίτε» παρουσία του Αργύρη Μπακιρτζή, ενώ το πρόγραμμα του φεστιβάλ περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, έκθεση Ειδικών Εφέ (SFX) και μάστερκλας (25-26/8) των αδερφών Αλαχούζου, έκθεση με σχέδια, σκίτσα και κοστούμια του Γιώργου Πάτσα, έκθεση κόμικς του Αντώνη Βαβαγιάννη (Κουραφέλκηθρας), προβολή της ταινίας «To εργαστήριο του Δρ. Καλιγκάρι» με ζωντανή μουσική από το Νίκο Βελιώτη (24/8) και το ρεσιτάλ κιθάρας «Ο κινηματογραφικός Θεοδωράκης» από τον Κωνσταντίνο Μανωλκίδη (31/8).

Ο Λευτέρης Λαμπράκης θα παρουσιάσει τις εκθέσεις αφίσας του ΕΟΤ και Ιστορικών αντικειμένων του κινηματογράφου από το αρχείο του, στις 24/8, ημέρα έναρξης του φεστιβάλ.

