Ένα εκπληκτικό στιγμιότυπο του νεφελώματος «Ταραντούλα» έδωσε στη δημοσιότητα η NASA, το οποίο έχει ονομαστεί έτσι επειδή οι επιστήμονες που το παρατηρούσαν θεώρησαν ότι το σχήμα του και ειδικά οι πιο λαμπρές περιοχές του τους θύμισαν την μορφή που έχει το διασημότερο είδος αράχνης.

«Βλέπετε τα λεπτά νήματα αερίου και σκόνης που διατρέχουν αυτή την εικόνα σαν ιστός αράχνης; Από εκεί προέρχεται το όνομα του Νεφελώματος Ταραντούλα. Βρίσκεται περίπου 160.000 έτη φωτός από τη Γη, στο Μεγάλο Μαγγελανικό Νέφος (ένας μικρός γαλαξίας που περιστρέφεται γύρω από τον δικό μας Γαλαξία).

Το Νεφέλωμα Ταραντούλα είναι η μεγαλύτερη και φωτεινότερη περιοχή σχηματισμού αστεριών στην περιοχή μας. Είναι το σπίτι των μεγαλύτερων αστέρων που έχουμε ανακαλύψει ποτέ, μερικοί από τους οποίους είναι 200 φορές πιο μαζικοί από τον Ήλιο», εξηγεί.

«Η ομάδα μας @NASAHubble δημοσίευσε πρόσφατα αυτή τη νέα εικόνα του νεφελώματος. Το τηλεσκόπιο Hubble που βρίσκεται σε τροχιά έχει αφιερώσει πολύ χρόνο στη μελέτη του Νεφελώματος Ταραντούλα, όχι μόνο για τα εκπληκτικά του σημεία, αλλά και για τα στοιχεία που μπορεί να μας δώσει σχετικά με τον τρόπο γέννησης των αστέρων», πρόσθεσε.

