Νετανιάχου: Οι διαπραγματεύσεις για μερική συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα και απελευθέρωσης ομήρων έχουν «παρέλθει»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως πιστεύει ότι η πιθανότητα μιας μερικής κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της συμφωνίας απελευθέρωσης ομήρων με τη Χαμάς «έχει περάσει».

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι i24, ο Νετανιάχου επικαλείται το χθεσινό σχόλιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Χαμάς δεν είναι έτοιμη για μια συμφωνία.

«Ακούσατε τον πρόεδρο Τραμπ», ειπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ όταν ρωτήθηκε αν η πιθανότητα σύναψης μιας μερικής κατάπαυσης του πυρός και της συμφωνίας απελευθέρωσης ομήρων είναι ακόμα ανοιχτή. «Νομίζω ότι έχει παρέλθει».

Η Χαμάς «μας παραπλανά»

«Έχουμε κάνει κάθε είδους προσπάθεια», υποστηρίζει, χωρίς να επεκταθεί. «Προχωρήσαμε πολύ. Μας έγινε σαφές ότι απλώς μας παραπλανούν», σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Σε κάθε περίπτωση, πολλοί όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα παραμείνουν στα χέρια τους», είπε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος σε μια προηγούμενη πρόταση για μερική συμφωνία, η οποία θα είχε εξασφαλίσει την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων και τις σορούς 18 ακόμη. «Τους θέλω όλους — και τους ζωντανούς και τους νεκρούς», είπε ο Νετανιάχου.

Οι Ευρωπαίοι παραδίδονται στις ισλαμικές μειονότητες

Ο Νετανιάχου δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο i24 ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «παραδίδονται στις ισλαμικές μειονότητες» και ότι δέχονται πιέσεις από αυτό που περιγράφει ως μια εκστρατεία προπαγάνδας για τις ενέργειες του Ισραήλ.

«Νομίζω ότι έχουμε μια σχέση αμοιβαίας προμήθειας με τη Γερμανία και δεν νομίζω ότι το έχουν ξεχάσει. Οπότε ας περάσει αυτό… δέχονται πιέσεις, δεν μπορείς να σταματήσεις τις εικόνες, τα ψέματα», τόνισε ο Νετανιάχου αναφερόμενος στην απόφαση του Βερολίνου να αναστείλει εν μέρει τις πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα.

Η Γερμανία υπέγραψε πέρυσι συμφωνία με το Ισραήλ για την αγορά ισραηλινών αντιπυραυλικών βλημάτων Arrow, αξίας άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αποτελεί τη μεγαλύτερη πώληση αμυντικού εξοπλισμού στην ιστορία του Ισραήλ.

Οι δήλωσεις του Νετανιάχου μεταδόθηκαν λίγο αφότου η Αίγυπτος ανακοίνωσε ότι εργαζόταν για την αναβίωση των σχεδίων για μια 60ήμερη συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων και κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

