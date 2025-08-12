search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 00:15
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.08.2025 22:45

Νετανιάχου: Οι διαπραγματεύσεις για μερική συμφωνία κατάπαυσης πυρός στη Γάζα και απελευθέρωσης ομήρων έχουν «παρέλθει»

12.08.2025 22:45
netanyahu_new

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε πως πιστεύει ότι η πιθανότητα μιας μερικής κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και της συμφωνίας απελευθέρωσης ομήρων με τη Χαμάς «έχει περάσει».

Σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό κανάλι i24, ο Νετανιάχου επικαλείται το χθεσινό σχόλιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι η Χαμάς δεν είναι έτοιμη για μια συμφωνία.

«Ακούσατε τον πρόεδρο Τραμπ», ειπε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ όταν ρωτήθηκε αν η πιθανότητα σύναψης μιας μερικής κατάπαυσης του πυρός και της συμφωνίας απελευθέρωσης ομήρων είναι ακόμα ανοιχτή. «Νομίζω ότι έχει παρέλθει».

Η Χαμάς «μας παραπλανά»

«Έχουμε κάνει κάθε είδους προσπάθεια», υποστηρίζει, χωρίς να επεκταθεί. «Προχωρήσαμε πολύ. Μας έγινε σαφές ότι απλώς μας παραπλανούν», σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Σε κάθε περίπτωση, πολλοί όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα παραμείνουν στα χέρια τους», είπε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος σε μια προηγούμενη πρόταση για μερική συμφωνία, η οποία θα είχε εξασφαλίσει την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων και τις σορούς 18 ακόμη. «Τους θέλω όλους — και τους ζωντανούς και τους νεκρούς», είπε ο Νετανιάχου.

Οι Ευρωπαίοι παραδίδονται στις ισλαμικές μειονότητες

Ο Νετανιάχου δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο i24 ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «παραδίδονται στις ισλαμικές μειονότητες» και ότι δέχονται πιέσεις από αυτό που περιγράφει ως μια εκστρατεία προπαγάνδας για τις ενέργειες του Ισραήλ.

«Νομίζω ότι έχουμε μια σχέση αμοιβαίας προμήθειας με τη Γερμανία και δεν νομίζω ότι το έχουν ξεχάσει. Οπότε ας περάσει αυτό… δέχονται πιέσεις, δεν μπορείς να σταματήσεις τις εικόνες, τα ψέματα», τόνισε ο Νετανιάχου αναφερόμενος στην απόφαση του Βερολίνου να αναστείλει εν μέρει τις πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα.

Η Γερμανία υπέγραψε πέρυσι συμφωνία με το Ισραήλ για την αγορά ισραηλινών αντιπυραυλικών βλημάτων Arrow, αξίας άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αποτελεί τη μεγαλύτερη πώληση αμυντικού εξοπλισμού στην ιστορία του Ισραήλ.

Οι δήλωσεις του Νετανιάχου μεταδόθηκαν λίγο αφότου η Αίγυπτος ανακοίνωσε ότι εργαζόταν για την αναβίωση των σχεδίων για μια 60ήμερη συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων και κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Φωτιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Συνομιλία Κιμ Γιονγκ Ουν με Πούτιν – Η συνάντηση με Τραμπ στην Αλάσκα στο επίκεντρο της συζήτησης

Ίμπιζα: Γιοτ έπιασε φωτιά και βυθίστηκε στα ανοιχτά 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fwtia_keratea3
Χωρίς κατηγορία

Καιρός: Έτσι εξελίσσονται οι άνεμοι στα πύρινα μέτωπα – Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και την Τετάρτη

seismografos
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

fotia xios
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Δεκάδες απεγκλωβισμοί από την πύρινη κόλαση (Photos/Videos)

fwtia_axaia_xartis
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Μάχη στη Χίο, πέρασαν στην Άνω Αχαΐα οι φλόγες, κλειστές η νέα και παλιά Εθνική Πατρών – Πύργου, αγωνία για Ζάκυνθο και Πρέβεζα – Live ενημέρωση

fwtia_axaia_xartis
ΕΛΛΑΔΑ

Πού έχει φωτιές τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bezos-Sanchez-new
LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 00:13
fwtia_keratea3
Χωρίς κατηγορία

Καιρός: Έτσι εξελίσσονται οι άνεμοι στα πύρινα μέτωπα – Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και την Τετάρτη

seismografos
ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4 Ρίχτερ στο Άγιο Όρος

fotia xios
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Δεκάδες απεγκλωβισμοί από την πύρινη κόλαση (Photos/Videos)

1 / 3