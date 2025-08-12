Πού έχει φωτιές τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα

Τιτάνια μάχη με τις φλόγες σε Ζάκυνθο, Αχαΐα, Χίο, Αιτωλοακαρνανία και Πρέβεζα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σήμερα. Οι πολίτες έχουν λάβει σωρεία μηνυμάτων από το 112 για εκκενώσεις περιοχών.

Στον χάρτη της NASA μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα, πατώντας ΕΔΩ.

Στον χάρτη του Zoom Earth επίσης μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα, πατώντας ΕΔΩ.

