search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 00:06
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.08.2025 22:57

Πού έχει φωτιές τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα

12.08.2025 22:57
fwtia_axaia_xartis
Eurokinissi

Τιτάνια μάχη με τις φλόγες σε Ζάκυνθο, Αχαΐα, Χίο, Αιτωλοακαρνανία και Πρέβεζα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σήμερα. Οι πολίτες έχουν λάβει σωρεία μηνυμάτων από το 112 για εκκενώσεις περιοχών.

Στον χάρτη της NASA μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα, πατώντας ΕΔΩ.

Στον χάρτη του Zoom Earth επίσης μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα, πατώντας ΕΔΩ.

Διαβάστε επίσης:

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

Σοκ στα Χανιά: Καταστηματάρχης έλαβε απειλητική επιστολή από τις ΗΠΑ επειδή υποστηρίζει την Παλαιστίνη

Δωρεά οργάνων: 59χρονος που απεβίωσε στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Γ.Παπανικολάου «προσέφερε» ελπίδα για ζωή

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fotia xios
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Δεκάδες απεγκλωβισμοί από την πύρινη κόλαση (Photos/Videos)

fwtia_axaia_xartis
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Μάχη στη Χίο, πέρασαν στην Άνω Αχαΐα οι φλόγες, κλειστές η νέα και παλιά Εθνική Πατρών – Πύργου, αγωνία για Ζάκυνθο και Πρέβεζα – Live ενημέρωση

fwtia_axaia_xartis
ΕΛΛΑΔΑ

Πού έχει φωτιές τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

vasilis charalampopoulos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΕΚ: Ανακοίνωσε την απόκτηση του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
bezos-Sanchez-new
LIFESTYLE

Ο Τζεφ Μπέζος και η Λόρεν Σάντσες ζητούν 190.000 δολάρια σε δικαστικά έξοδα από τον αδερφό της, Μάικλ

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 00:04
fotia xios
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Χίο: Δεκάδες απεγκλωβισμοί από την πύρινη κόλαση (Photos/Videos)

fwtia_axaia_xartis
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές: Μάχη στη Χίο, πέρασαν στην Άνω Αχαΐα οι φλόγες, κλειστές η νέα και παλιά Εθνική Πατρών – Πύργου, αγωνία για Ζάκυνθο και Πρέβεζα – Live ενημέρωση

fwtia_axaia_xartis
ΕΛΛΑΔΑ

Πού έχει φωτιές τώρα – Live χάρτης με τα πύρινα μέτωπα

1 / 3