Άδωνις Γεωργιάδης: «Ψέματα τα περί φωτιάς στο Καραμανδάνειο»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο Χ διέψευσε πως απειλείται και έχει πιάσει φωτιά το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.
Όπως σημειώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης η ανάρτηση που κάνει το γύρο του διαδικτύου για το Καραμανδάνειο στην Πάτρα έχει φωτογραφία από περσινή φωτιά.
Παράλληλα προσθέτει πως αν ο χρήστης του Χ δεν κατεβάσει την ανάρτηση, τότε «το υπουργείο Παιδείας θα του καταθέσει μήνυση για διασπορά ψευδών ειδήσεων».
