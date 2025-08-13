Άδωνις Γεωργιάδης: «Ψέματα τα περί φωτιάς στο Καραμανδάνειο»

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του στο Χ διέψευσε πως απειλείται και έχει πιάσει φωτιά το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα.

Όπως σημειώνει ο Άδωνις Γεωργιάδης η ανάρτηση που κάνει το γύρο του διαδικτύου για το Καραμανδάνειο στην Πάτρα έχει φωτογραφία από περσινή φωτιά.

Το μίσος ορισμένων για να κάνουν Αντιπολίτευση στον @kmitsotakis έχει φθάσει σε σημείο αρρώστιας. Το «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο δεν απειλείται και δεν έχει πιάσει φωτιά. Η φωτό που ανέβασε ο «κύριος» αυτός είναι από την περσινή φωτιά. Του ζητώ αμέσως να την κατεβάσει και να… pic.twitter.com/ajAxOWqP59 — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 13, 2025

Παράλληλα προσθέτει πως αν ο χρήστης του Χ δεν κατεβάσει την ανάρτηση, τότε «το υπουργείο Παιδείας θα του καταθέσει μήνυση για διασπορά ψευδών ειδήσεων».

