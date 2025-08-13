search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 15:37
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 14:34

Έμφραγμα: Ποια καλοκαιρινά φρούτα μειώνουν τον κίνδυνο

13.08.2025 14:34
froyta-new

Παρόλο που βρίσκουμε διάφορα είδη μούρων σχεδόν καθ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου στα περισσότερα σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτά τα νόστιμα φρούτα έχουν ακόμα καλύτερη γεύση όταν επιλέγουμε να τα καταναλώσουμε φρέσκα, στην εποχή τους ή από το δέντρο!

Αυτή η περίοδος δεν είναι άλλη από το καλοκαίρι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι φράουλες, οι οποίες ανήκουν στην οικογένεια των Ροδίδων και μπορούμε να τις βρούμε σε κεσεδάκια ήδη από τον Ιούνιο, αλλά και τα σμέουρα, τα βατόμουρα, τα μύρτιλα και άλλα – που ωριμάζουν όλο το καλοκαίρι.

Οι φράουλες και τα μύρτιλα είναι πλούσια στις ωφέλιμες φυτικές ενώσεις ανθοκυανίνες, οι οποίες τούς δίνουν και το έντονο κόκκινο, μπλε και μωβ χρώμα τους. Πολλές μελέτες έχουν συνδέσει την κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε ανθοκυανίνες με καλύτερη καρδιακή υγεία, μεταξύ των οποίων και η μελέτη-ορόσημο για την Υγεία των Νοσηλευτών (Nurse’s Health Study).

Στη μελέτη αυτή οι ερευνητές βρήκαν ότι οι γυναίκες που κατανάλωναν περισσότερες από τρεις μερίδες μύρτιλα ή φράουλες κάθε εβδομάδα είχαν 34% χαμηλότερο κίνδυνο εμφράγματος συγκριτικά με εκείνες που κατανάλωναν μικρότερη ποσότητα. Φαίνεται πως οι ανθοκυανίνες κάνουν τα αιμοφόρα αγγεία πιο ελαστικά και συμβάλλουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Τα μούρα αποτελούν ένα γευστικό σνακ από μόνα τους, αλλά δίνουν επίσης εξαιρετική γεύση στις φρουτοσαλάτες, τα smoothies, το γιαούρτι, τα δημητριακά ή ακόμα και στις απλές σαλάτες.

Πηγή: ygeiamou

Διαβάστε επίσης:

Ο ξηρός καρπός που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά

Γεωργιάδης για φωτιές: Πώς λειτουργούν νοσοκομεία και κέντρα υγείας στις πυρόπληκτες περιοχές

Τι προβλέπει η ΚΥΑ για τη δυνατότητα που δίνεται σε ιδιώτες γιατρούς να συνεργάζονται με το ΕΣΥ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
lena-samara-kideia-2
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Σαμαράς για την αδελφή του Λένα: «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας»

putin-384
ΚΟΣΜΟΣ

«Οι απαιτήσεις μας δεν έχουν αλλάξει» διαμηνύει η Ρωσία – Την πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας διεκδικεί η Μόσχα

TRUMP_9_8
ΚΟΣΜΟΣ

«Σπουδαίους ανθρώπους» χαρακτηρίζει ο Τραμπ τους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους θα συνομιλήσει σήμερα για την Ουκρανία

proti kyria notia korea (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Νότια Κορέα: Στη φυλακή και η πρώην πρώτη Κυρία για απόπειρα πραξικοπήματος και διαφθορά

fotia_zakynthos_ape
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιές στην Ήπειρο: Κατεπείγουσα εισαγγελική έρευνα για εμπρησμούς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 15:35
lena-samara-kideia-2
ΕΛΛΑΔΑ

Κώστας Σαμαράς για την αδελφή του Λένα: «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας»

putin-384
ΚΟΣΜΟΣ

«Οι απαιτήσεις μας δεν έχουν αλλάξει» διαμηνύει η Ρωσία – Την πλήρη αποχώρηση της Ουκρανίας διεκδικεί η Μόσχα

TRUMP_9_8
ΚΟΣΜΟΣ

«Σπουδαίους ανθρώπους» χαρακτηρίζει ο Τραμπ τους Ευρωπαίους ηγέτες με τους οποίους θα συνομιλήσει σήμερα για την Ουκρανία

1 / 3