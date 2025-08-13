Έμφραγμα: Ποια καλοκαιρινά φρούτα μειώνουν τον κίνδυνο

Παρόλο που βρίσκουμε διάφορα είδη μούρων σχεδόν καθ΄όλη τη διάρκεια του χρόνου στα περισσότερα σούπερ μάρκετ, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτά τα νόστιμα φρούτα έχουν ακόμα καλύτερη γεύση όταν επιλέγουμε να τα καταναλώσουμε φρέσκα, στην εποχή τους ή από το δέντρο!

Αυτή η περίοδος δεν είναι άλλη από το καλοκαίρι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι φράουλες, οι οποίες ανήκουν στην οικογένεια των Ροδίδων και μπορούμε να τις βρούμε σε κεσεδάκια ήδη από τον Ιούνιο, αλλά και τα σμέουρα, τα βατόμουρα, τα μύρτιλα και άλλα – που ωριμάζουν όλο το καλοκαίρι.

Οι φράουλες και τα μύρτιλα είναι πλούσια στις ωφέλιμες φυτικές ενώσεις ανθοκυανίνες, οι οποίες τούς δίνουν και το έντονο κόκκινο, μπλε και μωβ χρώμα τους. Πολλές μελέτες έχουν συνδέσει την κατανάλωση τροφίμων πλούσιων σε ανθοκυανίνες με καλύτερη καρδιακή υγεία, μεταξύ των οποίων και η μελέτη-ορόσημο για την Υγεία των Νοσηλευτών (Nurse’s Health Study).

Στη μελέτη αυτή οι ερευνητές βρήκαν ότι οι γυναίκες που κατανάλωναν περισσότερες από τρεις μερίδες μύρτιλα ή φράουλες κάθε εβδομάδα είχαν 34% χαμηλότερο κίνδυνο εμφράγματος συγκριτικά με εκείνες που κατανάλωναν μικρότερη ποσότητα. Φαίνεται πως οι ανθοκυανίνες κάνουν τα αιμοφόρα αγγεία πιο ελαστικά και συμβάλλουν στη μείωση της αρτηριακής πίεσης.

Τα μούρα αποτελούν ένα γευστικό σνακ από μόνα τους, αλλά δίνουν επίσης εξαιρετική γεύση στις φρουτοσαλάτες, τα smoothies, το γιαούρτι, τα δημητριακά ή ακόμα και στις απλές σαλάτες.

Πηγή: ygeiamou

