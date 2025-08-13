Ο ξηρός καρπός που «ρίχνει» τη χοληστερόλη και προστατεύει την καρδιά

Τρώγοντας μισό περίπου φλιτζάνι καρύδια καθημερινά για δύο χρόνια μπορείτε να πετύχετε μείωση της LDL («κακής») χοληστερόλης, υποστηρίζουν ερευνητές βάσει σχετικής μελέτης που δημοσίευσαν στο Circulation.

Τα καρύδια είναι καλή πηγή ωμέγα-λιπαρών οξέων (άλφα-λινολενικό οξύ), τα οποία έχουν διαπιστωθεί ότι είναι πολύτιμα για την καρδιαγγειακή μας υγεία.

«Παλαιότερες μελέτες είχαν δείξει ότι οι ξηροί καρποί γενικά και τα καρύδια ειδικά σχετίζονται με μειωμένη συχνότητα της καρδιαγγειακής νόσου και του εγκεφαλικού επεισοδίου. Κι αυτό διότι συντελούν σε μείωση των επιπέδων της LDL χοληστερόλης και βελτιώνουν επίσης τα μικροσωματίδια της», εξηγεί ο Δρ Emilio Ros, διευθυντής της Κλινικής Λιπιδίων στο Νοσοκομείο της Βαρκελώνης. Και προσθέτει ότι: «τα σωματίδια της LDL διαφέρουν ως προς το μέγεθος τους. Μελέτες έχουν δείξει ότι τα μικρά και συμπαγή σωματίδια σχετίζονται πιο άμεσα με την αθηροσκλήρωση».

Στο πλαίσιο της μελέτης Walnuts and Healthy Aging οι ερευνητές εξέτασαν αν η τακτική κατανάλωση καρυδιών, ανεξάρτητα της διατροφής που κάνει το άτομο ή που ζει, έχει καλή επίδραση στις λιποπρωτεΐνες.

Η έρευνα έγινε μεταξύ Μαΐου 2012 και Μαΐου 2016 με τη συμμετοχή 708 ατόμων 63-79 ετών (το 68% ήταν γυναίκες) που ήταν υγιείς, ζούσαν μόνοι τους είτε στη Βαρκελώνη είτε στη Λομα Λίντα της Καλιφόρνια.

Με τυχαία επιλογή οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε δύο ομάδες: την ομάδα παρέμβασης και την ομάδα ελέγχου. Στην πρώτη προστέθηκε στη διατροφή τους μισό φλιτζάνι καρύδια την ημέρα, ενώ στην δεύτερη ομάδα τα άτομα δεν έτρωγαν καρύδια. Μετά από δύο χρόνια οι εθελοντές ελέγχθηκαν ως προς τα επίπεδα της χοληστερόλης και τη συγκέντρωση και το μέγεθος των λιποπρωτεϊνών .

Από τη συνδυαστική ανάλυση των στοιχείων προέκυψε ότι:

η ομάδα παρέμβασης είχε χαμηλότερη LDL χοληστερόλη -κατά μέσο όρο 4.3 mg/dL- και ολική χοληστερόλης κατά μέσο όρο 8.5 mg/dL

η καθημερινή κατανάλωση καρυδιών μείωσε τον αριθμό των LDL σωματιδίων κατά 4,3% και των μικροσωματιδίων LDL κατά 6,1%, αλλαγές που σχετίστηκαν με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου.

μειώθηκε επίσης η ενδιάμεση χοληστερόλη (IDL), η οποία θεωρείται προάγγελος της LDL

οι αλλαγές στα επίπεδα της LDL χοληστερόλης διέφεραν ανάλογα με το φύλο: στους άνδρες μειώθηκε κατά 7.9% και στις γυναίκες κατά 2.6%.

«Αν και η μείωση στα επίπεδα της LDL χοληστερόλης δεν ήταν μεγάλη, είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι στην αρχή της μελέτης όλοι οι συμμετέχοντες ήταν υγιείς και δεν είχαν σημαντικές χρόνιες παθήσεις. Σε ένα πληθυσμό ηλικιωμένων ατόμων, όπου περίπου το 50% λαμβάνει αντι-υπερτασικά και φάρμακα για την υπερχοληστερολαιμία, μια διατροφή πλούσια σε καρύδια θα συντελέσει με πολύ σημαντική μείωση της χοληστερόλης» σημειώνουν οι ερευνητές.

Πηγή: ygeiamou

