Φωτιά στην Αχαΐα: «Στάχτη» 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών

Από την καταστροφική πυρκαγιά στην Αχαΐα δεν γλίτωσαν ούτε τα οχήματα, που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις τoυ Τελωνείου Πατρών, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ανακοινώθηκε.

Με βάση τις πρώτες εκτιμήσεις, 550 αυτοκίνητα κάηκαν ολοσχερώς, αριθμός, που αφορά τη συντριπτική πλειονότητα των οχημάτων στον υπαίθριο χώρο. Από αυτά, τα περισσότερα από τα μισά είχαν ολοκληρώσει τον κύκλο ζωής τους, δηλαδή, δεν μπορούσαν να εκπλειστηριαστούν ως κανονικά οχήματα.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι ο υπαίθριος χώρος είχε αποψιλωθεί τον Ιούνιο, με βάση τα όσα προβλέπει η σχετική νομοθεσία.

@user1067479938608 Φωτια στο ΟΔΔΥ ΠΑΤΡΑΣ ΣΤΑ ΑΓΙΟΒΛΑΣΤΙΚΑ ΑΧΑΐΑΣ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΐΑ ♬ πρωτότυπος ήχος – Δυτική Αχαΐα

Ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, έχει ήδη δώσει εντολή, ώστε, μόλις υποχωρήσει η θερμοκρασία σε λειτουργικά επίπεδα – είναι πολύ υψηλή τώρα, λόγω της θερμότητας, που εκλύουν οι λαμαρίνες από την πυρκαγιά -, να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών.

Διαβαστε επίσης:

Φωτιά στη Φιλιππιάδα: «Δεν έχει γίνει κανένα έργο, τόσα χρόνια στέλνουμε αιτήματα και μας διώχνουν με τις κλωτσιές»

Ηράκλειο: Εργαζόμενος έπεσε σε γκρεμό ενώ καθάριζε πισίνα

Σοφία Σεϊρλή: Το Σάββατο το τελευταίο αντίο στην ηθοποιό – Η σορός της θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα