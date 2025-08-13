Σοφία Σεϊρλή: Το Σάββατο το τελευταίο αντίο στην ηθοποιό – Η σορός της θα αποτεφρωθεί στη Ριτσώνα

Το Σάββατο (16/8) θα πουν το τελευταίο αντίο συγγενείς και φίλοι στη Σοφία Σεϊρλή. Όπως γνωστοποίησε μέσα από ανάρτησή του ο ηθοποιός Άγγελος Μπούρας η σορός της ηθοποιού θα αποτεφρωθεί στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Η Σοφία Σεϊρλή έχασε τη ζωή της από πνιγμό στους Φούρνους Ικαρίας, όταν επιχείρησε να κολυμπήσει από την παραλία Καμάρι προς το μικρό νησάκι του Αγίου Μηνά, διανύοντας μεγάλη θαλάσσια απόσταση.

Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες, η Σοφία Σεϊρλή παρασύρθηκε από ισχυρά θαλάσσια ρεύματα ενώ βρισκόταν στα ανοικτά. Τις αρχές ειδοποίησε φίλη της όταν διαπίστωσε ότι η ηθοποιός αργούσε να επιστρέψει.

«Το Σάββατο 16 Αυγούστου στις 11:30 θα αποχαιρετήσουμε τη Σοφία μας στο αποτεφρωτήριο Ριτσώνας» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

