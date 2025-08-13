Καιρός: Εξασθενούν από το απόγευμα οι άνεμοι στη Δυτική Ελλάδα – Μικρή πτώση της θερμοκρασίας

Ελπίδα να δοθεί «ανάσα» στις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλλουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να ελεγχθούν τα πολλαπλά πύρινα μέτωπα που είναι σε εξέλιξη από το απόγευμα της Τρίτης, δίνει η πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, «από τις απογευματινές ώρες σήμερα (13/8) θα αρχίσουν να εξασθενούν οι άνεμοι στο Ιόνιο και τις ηπειρωτικές περιοχές. Στη δυτική Ελλάδα θα πέσουν αρκετά και οι άνεμοι δεν θα ενισχυθούν ξανά εκεί, θα έχουμε αρκετά χαμηλότερες εντάσεις ανέμων». Το μελτέμι θα κρατήσει αλλά δεν θα έχει την ένταση των προηγούμενων ημερών. Θα περιοριστεί στα 6 με 7 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο και όχι στην ηπειρωτική χώρα» εξήγησε, προσθέτοντας ότι θα επηρεάζει Αττική, Εύβοια και Θράκη, ενώ θα σημειωθεί και πτώση της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ για τον καιρό

Αύριο, Πέμπτη (14/8) ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στην Ήπειρο, τη Μακεδονία και τα ορεινά των υπόλοιπων ηπειρωτικών και της Κρήτης.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα κεντρικά και βόρεια τμήματα του Αιγαίου τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά, στο Ιόνιο και το ανατολικό Αιγαίο τους 33 με 35 τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά τους 36 με 37 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή, ανήμερα Δεκαπενταύγουστου, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βόρεια και τα ανατολικά ηπειρωτικά και την Εύβοια και το μεσημέρι – απόγευμα

στα υπόλοιπα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στα βορειοανατολικά από το απόγευμα 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Το Σάββατο ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά όπου στα ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο, την Εύβοια και την ανατολική Αττική έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Την Κυριακή ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα βορειοδυτικά όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 και στα ανατολικά 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

