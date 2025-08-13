Καρυστιανού: «Η κυβέρνηση δεν άγγιξε κανέναν πολιτικό για κακούργημα – Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας»

Πυρά κατά της κυβέρνησης με αφορμή τις δηλώσεις – καταπέλτης της Ευρωπαίας Εισαγγελέως, Λάουρα Κοβέσι, εξαπολύει η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» Μαρία Καρυστιανού.

«Άλλη μία τρανή δήλωση αποκάλυψης των υπεύθυνων για το έγκλημα των Τεμπών και για τη συγκάλυψή του, η δήλωση της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι, στην επίκαιρη συνέντευξή της στο γερμανικό δίκτυο ΑRD:

‘Οι έρευνές μας έδειξαν ότι η Ελλάδα έλαβε εκατομμύρια ευρώ από την ΕΕ για το σιδηροδρομικό της δίκτυο.

Το σύστημα σηματοδότησης θα έπρεπε να είχε εκσυγχρονιστεί.

Εάν το έργο είχε υλοποιηθεί εγκαίρως και σωστά, η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί’», τονίζει η κ. Καρυστιανού, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας!»

Συνεχίζει λέγοντας ότι «παρά ταύτα η Ελληνική κυβέρνηση με τη στήριξη του βολικού μέρους της αντιπολίτευσης δεν ακούμπησε ΚΑΝΕΝΑΝ πολιτικό ούτε για κακουργηματική απιστία για τα εκατομμύρια ευρώ που φαγώθηκαν, ούτε για το κακούργημα της ανθρωποκτονίας 57 αθώων ψυχών! Όλα καλώς καμωμένα για τους δολοφόνους των παιδιών μας!».

Σύμφωνα με την ίδια, «βιώνουμε την απόλυτη απαξίωση, αδικία και αλαζονεία, με ιθύνοντες που ο ένας ‘ΚΡΑΤΑΕΙ’ τον άλλον και είναι όλοι ΣΥΝΕΝΟΧΟΙ στη διαφθορά και τη διαπλοκή».

Τέλος, η πρόεδρος του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» επισημαίνει πως «αυτό που δεν έχουν όμως υπολογίσει είναι όλους εμάς που πολεμάμε για τις 57 ψυχές.

Αυτές οι ψυχές δεν ΕΞΑΓΟΡΑΖΟΝΤΑΙ με ρουσφέτια και με ψέματα, όπως αυτά που σύντομα θα ακουστούν στη ΔΕΘ από τους υπεύθυνους για τις συμφορές μας.

Και αυτές οι ψυχές θα βάλουν σύντομα κάθε κατεργάρη στον πάγκο του…».

Κόβεσι: «Η τραγωδία στα Τέμπη θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί»

»Η τραγωδία στα Τέμπη θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί» υπενθυμίζεται ότι είχε δηλωσει η Ευρωπαία Εισαγγελέας, Λάουρα Κόβεσι, σε συνέντευξή της στο ARD, σημεία της οποία δημοσιεύει η Deutsche Welle.

«Πόσες τραγωδίες πρέπει να ζήσουμε ακόμα για να καταλάβουμε επιτέλους ότι τα οικονομικά εγκλήματα δεν είναι μικροπράγματα;» διερωτήθηκε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοντρούτσα Κόβεσι, μιλώντας στο ARD, σημειώνοντας εμφατικά ότι η διαφθορά μπορεί να έχει θανάσιμα αποτελέσματα.

Αναφέρει μάλιστα ως παράδειγμα το σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών με τους 57 νεκρούς.

«Οι έρευνές μας κατέδειξαν ότι η Ελλάδα έλαβε εκατομμύρια από την ΕΕ για το σιδηροδρομικό της δίκτυο. Το σύστημα σήμανσης επρόκειτο να ανανεωθεί. Αν το έργο είχε υλοποιηθεί έγκαιρα και σωστά, η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί».

Η Κόβεσι διαδραματίζει την ίδια ώρα και κομβικό ρόλο και στο μεγάλο σκάνδαλο αγροτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

H Kόβεσι, ως επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, διερευνά υποθέσεις διαφθοράς: από απάτες στον τομέα των κοινοτικών επιδοτήσεων μέχρι διασυνοριακά εγκλήματα. «Οι μεγαλύτερες υποθέσεις απάτης στην ΕΕ βρίσκονται στο γραφείο της», υπογραμμίζει το ρεπορτάζ. «Δεν υπάρχει καθαρή χώρα. Διαφθορά, απάτες με επιδοτήσεις, φορολογικές και τελωνειακές απάτες», αναφέρει η Κόβεσι.

