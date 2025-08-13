Καβάλα: Κακουργηματική δίωξη για εφοριακό

Στον ανακριτή Καβάλας αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι της Πέμπτης υπάλληλος της ΑΑΔΕ, για να απολογηθεί μετά από καταγγελία σε βάρος του.

Σύμφωνα με το proininews.gr, αν και σχετίζεται με την Καβάλα, ο εφοριακός εργάζεται σε υπηρεσία άλλης περιοχής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι σε βάρος του κατηγορίες αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων του ως υπάλληλος και είναι κακουργηματικού χαρακτήρα.

Ο ίδιος ο εφοριακός αρνείται τις κατηγορίες.

