search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 13:47
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 12:06

ΑΑΔΕ: Λουκέτο και πρόστιμο σε γνωστό beach restaurant της Ρόδου

13.08.2025 12:06
rodos_aade_louketo

Ακόμα μία περίπτωση φοροδιαφυγής σε τουριστικό προορισμό, αυτή τη φορά στη Ρόδο, εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, το ενδιαφέρον στη συγκεκριμένη υπόθεση είναι ότι το beach restaurant βρέθηκε να μην έχει διασυνδέσει το POS με την ταμειακή μηχανή, και να μην έχει εκδώσει 62 αποδείξεις αξίας 3.800 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 900 εύρω ούσα σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης της Ρόδου.

Δηλαδή, δεν είχε προχωρήσει στη διασύνδεση και δεν είχε κόψει αποδείξεις για τη συντριπτική πλειονότητα των ομπρελών, που χρησιμοποιούνταν εκείνη την ώρα, παρά το γεγονός πως έχει έδρα σε περιοχή, όπου μόνο απαρατήρητη δεν περνά (και όντως δεν πέρασε από την ΑΑΔΕ).

Στο beach restaurant επιβλήθηκε πρόστιμο 10.500 ευρώ και λουκέτο για 48 ώρες.

Διαβάστε επίσης:

Φωτιές: Μάχη με φλόγες, ανέμους και αναζωπυρώσεις – Μπαράζ εκκενώσεων, τραυματίες και ανυπολόγιστη καταστροφή

Εξάμηνη αναστολή διαπίστευσης σε φορέα πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

Φωτιά στην Πρέβεζα: Συγκλονίζει κάτοικος που έχασε το σπίτι του – «Δεν με βοήθησε κανείς, πάλευα με έναν κουβά κι ένα βαρέλι» (video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
agonas-xokei-tsechia-new
ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα αθλητή «μπούκαρε» σε αγώνα χόκεϊ επί πάγου για να διαμαρτυρηθεί για τον γιο της – Την έβγαλαν… σηκωτή! (Video)

djuricic_1308_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής ο Τζούριτσιτς από τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ λόγω προβλήματος στη γάμπα

fotia_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: «Στάχτη» 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών

Anemone_-_First_Look_Photo
ΣΙΝΕΜΑ

«Anemone»: Ο Daniel Day-Lewis επιστρέφει μετά από 8 χρόνια στη μεγάλη οθόνη υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του γιου του

filippiada-fwtia
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Φιλιππιάδα: «Δεν έχει γίνει κανένα έργο, τόσα χρόνια στέλνουμε αιτήματα και μας διώχνουν με τις κλωτσιές»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 13:46
agonas-xokei-tsechia-new
ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα αθλητή «μπούκαρε» σε αγώνα χόκεϊ επί πάγου για να διαμαρτυρηθεί για τον γιο της – Την έβγαλαν… σηκωτή! (Video)

djuricic_1308_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής ο Τζούριτσιτς από τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ λόγω προβλήματος στη γάμπα

fotia_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: «Στάχτη» 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών

1 / 3