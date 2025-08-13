Meteo: Οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα 6 μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας (photos)

Τα θερμά σημεία που ανίχνευσε το όργανο VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite) των δορυφόρων πολικής τροχιάς SUOMI, NOAA-20 και NOAA-21 στις 03:00 τοπική ώρα Ελλάδας της 13ης Αυγούστου παρουσίασε το meteo.gr.

Με βάση τη χωρική κατανομή των θερμών σημείων εκτιμάται ότι οι εκτάσεις που έχουν επηρεαστεί στα 6 μεγάλα περιστατικά πυρκαγιών της χώρας είναι ως εξής:

Χίος : ~40.000 στρέμματα

: ~40.000 στρέμματα Μοιραίικα Αχαΐας : ~20.000 στρέμματα

: ~20.000 στρέμματα Ζάκυνθος : ~17.000 στρέμματα

: ~17.000 στρέμματα Φιλιππιάδα : ~18.000 στρέμματα

: ~18.000 στρέμματα Παλιάμπελα Πρεβέζης : ~2.500 στρέμματα

: ~2.500 στρέμματα Πάτρα: ~2.000 στρέμματα

Όπως τονίζει το meteo.gr, οι αριθμοί που δίνονται παραπάνω ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ αλλά των επιφανειών στις οποίες έχουν εξαπλωθεί τα περιστατικά των πυρκαγιών. Για την εκτίμηση των καμένων εκτάσεων αναμένουμε τη συλλογή και επεξεργασία δορυφορικών δεδομένων υψηλής ανάλυσης, μέσω της οποίας θα αποτυπωθεί με ακρίβεια η έκταση των περιοχών που έχουν καεί και η τυχόν παρουσία άκαυτων νησίδων που δεν μπορούν να εκτιμηθούν με τα θερμά σημεία.

Οι χάρτες του meteo

