Νετανιάχου: Θα «επιτρέψουμε» στους κατοίκους της Γάζας να ξεφύγουν από τον πόλεμο 

Το Ισραήλ θα «επιτρέψει» τη μετανάστευση στο εξωτερικό των κατοίκων της Λωρίδας της Γάζας που θέλουν να ξεφύγουν από τον πόλεμο στον πολιορκούμενο παλαιστινιακό θύλακα, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Όταν ρωτήθηκε σε συνέντευξη στα εβραϊκά στο διεθνές τηλεοπτικό δίκτυο i24 News για μετανάστευση κατοίκων της Γάζας στο εξωτερικό, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι «αυτό συμβαίνει σε όλες τις συγκρούσεις».

«Από τη Συρία εκατομμύρια έφυγαν, από την Ουκρανία εκατομμύρια έφυγαν, από το Αφγανιστάν εκατομμύρια έφυγαν… Και ξαφνικά αυτοί (η διεθνής κοινότητα) αποφασίζουν ότι στη Γάζα, οι πολίτες πρέπει να είναι φυλακισμένοι; Δώστε τους τη δυνατότητα να φύγουν, πρωτίστως να φύγουν από τις εμπόλεμες ζώνες και γενικότερα να φύγουν από την περιοχή, εάν το επιθυμούν», δήλωσε ο Νετανιάχου.

«Εμείς θα το επιτρέψουμε, πρώτα απ’ όλα, στο εσωτερικό της Γάζας, κατά τη διάρκεια των μαχών, και θα τους επιτρέψουμε σίγουρα να φύγουν και από τη Γάζα. Δεν τους σπρώχνουμε έξω, αλλά τους επιτρέπουμε να φύγουν, και αυτό συμβαίνει (…)», δήλωσε.

«Μιλάμε σε αρκετές πιθανές χώρες υποδοχής, δεν μπορώ να μιλήσω εκτενώς εδώ γι’αυτό». Αλλά «το πιο φυσικό πράγμα, για όλους εκείνους που μιλούν, εκείνους που λένε ότι νοιάζονται για τους Παλαιστίνιους και θέλουν να τους βοηθήσουν, είναι να ανοίξουν τις πόρτες τους», τόνισε.

BIG: Netanyahu told i24 he feels on a “historic and spiritual mission” and strongly identifies with the vision of “Greater Israel,” encompassing land beyond Israel’s current borders, including areas slated for a Palestinian state and parts of Jordan and Egypt.



He framed his… pic.twitter.com/zjNvqsTVoQ August 12, 2025

Με εντολή Νετανιάχου, ο ισραηλινός στρατός προετοιμάζεται να ξεκινήσει μια νέα φάση στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Γάζα για να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς ομήρους και να “νικήσει” τη Χαμάς, σύμφωνα με τους δεδηλωμένους στόχους του.

Ο στρατός σκοπεύει να αναλάβει τον έλεγχο της πόλης της Γάζας και των γειτονικών προσφυγικών καταυλισμών, μία από τις πιο πολυπληθείς περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα.

Η ανακοίνωση του σχεδίου έχει προκαλέσει τεράστια διεθνή κατακραυγή, ενώ ο ΟΗΕ προειδοποίησε για μια “νέα καταστροφή” με σοβαρές περιφερειακές συνέπειες.

Κανένα χρονοδιάγραμμα δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη από τον ισραηλινό στρατό. «Τι συμβαίνει τώρα; Τι συμβαίνει με τις προθεσμίες; Ζήτησα να τις συντομεύσουν επειδή θέλω πραγματικά να φτάσω στο τελικό στάδιο, να τελειώσω τον πόλεμο, να εξασφαλίσω την απελευθέρωση όλων των ομήρων μας και να νικήσω τους εχθρούς μας. Αυτός είναι ο στόχος», σχολίασε ο Νετανιάχου.

Η Χαμάς «μας παραπλανά»

«Έχουμε κάνει κάθε είδους προσπάθεια», υποστηρίζει, χωρίς να επεκταθεί. «Προχωρήσαμε πολύ. Μας έγινε σαφές ότι απλώς μας παραπλανούν», σημείωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός.

«Σε κάθε περίπτωση, πολλοί όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα παραμείνουν στα χέρια τους», είπε ο Νετανιάχου, αναφερόμενος σε μια προηγούμενη πρόταση για μερική συμφωνία, η οποία θα είχε εξασφαλίσει την απελευθέρωση 10 ζωντανών ομήρων και τις σορούς 18 ακόμη. «Τους θέλω όλους — και τους ζωντανούς και τους νεκρούς», είπε ο Νετανιάχου.

Οι Ευρωπαίοι παραδίδονται στις ισλαμικές μειονότητες

Ο Νετανιάχου δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο i24 ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες «παραδίδονται στις ισλαμικές μειονότητες» και ότι δέχονται πιέσεις από αυτό που περιγράφει ως μια εκστρατεία προπαγάνδας για τις ενέργειες του Ισραήλ.

«Νομίζω ότι έχουμε μια σχέση αμοιβαίας προμήθειας με τη Γερμανία και δεν νομίζω ότι το έχουν ξεχάσει. Οπότε ας περάσει αυτό… δέχονται πιέσεις, δεν μπορείς να σταματήσεις τις εικόνες, τα ψέματα», τόνισε ο Νετανιάχου αναφερόμενος στην απόφαση του Βερολίνου να αναστείλει εν μέρει τις πωλήσεις όπλων στο Ισραήλ που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν στη Γάζα.

Η Γερμανία υπέγραψε πέρυσι συμφωνία με το Ισραήλ για την αγορά ισραηλινών αντιπυραυλικών βλημάτων Arrow, αξίας άνω των 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που αποτελεί τη μεγαλύτερη πώληση αμυντικού εξοπλισμού στην ιστορία του Ισραήλ.

Οι δήλωσεις του Νετανιάχου μεταδόθηκαν λίγο αφότου η Αίγυπτος ανακοίνωσε ότι εργαζόταν για την αναβίωση των σχεδίων για μια 60ήμερη συμφωνία απελευθέρωσης ομήρων και κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

Διαβάστε επίσης:

Ουκρανία: Φωτιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια

Συνομιλία Κιμ Γιονγκ Ουν με Πούτιν – Η συνάντηση με Τραμπ στην Αλάσκα στο επίκεντρο της συζήτησης

Ίμπιζα: Γιοτ έπιασε φωτιά και βυθίστηκε στα ανοιχτά