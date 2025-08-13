search
13.08.2025
ΕΛΛΑΔΑ

13.08.2025 22:23

Οριοθετημένες οι πυρκαγιές σε Βόλβη και Σκύδρα

13.08.2025 22:23
Οριοθετημένες είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία οι πυρκαγιές κοντά στο Βαγιοχώρι του δήμου Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη και στο Μαυροβούνι της Σκύδρας.

Η πυρκαγιά στο δήμος Βόλβης εκδηλώθηκε τη Δευτέρα και χθες αναζωπυρώθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων.

Η φωτιά στο Μαυροβούνι της Μαυροβούνι της Σκύδρας, στην περιοχή Νέα Ζωή, του νομού Πέλλας εκδηλώθηκε το πρωί της Τετάρτης, σε χορτολιβαδική έκταση.

Και στις δύο περιοχές παραμένουν επίγειες δυνάμεις της πυροβεστικής υπηρεσίας.

