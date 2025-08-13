Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής ο Τζούριτσιτς από τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ λόγω προβλήματος στη γάμπα

Με μία πολύ σημαντική απουσία θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Πέμπτης (14/8, 21:00) στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Κρακοβία για τον Γ’ προκριματικό του Europa League, καθώς τέθηκε νοκ-άουτ ο Φίλιπ Τζούριτσιτς λόγω προβλήματος στη γάμπα.

Ο 33χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός είχε ενοχλήσεις από τον πρώτο αγώνα με τους Ουκρανούς και δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημά του. Κρίθηκε λοιπόν προτιμότερο απ’ τον Ρουί Βιτόρια και το ιατρικό τιμ του Παναθηναϊκού να μείνει στην Αθήνα για να συνεχίσει τις θεραπείες και να είναι έτοιμος στα play off που θα ακολουθήσουν.

Στον αντίποδα, ο Φώτης Ιωαννίδης -που απουσίασε στο πρώτο ματς της Αθήνας- συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή και διεκδικεί ακόμα και θέση βασικού. Εκτός είναι κι ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας μόνο για τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ, λόγω του τραβήγματος στον ορθό μηριαίο μυ.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε με προορισμό την Κρακοβία στις 13:00. Σε αυτή μετέχουν (πλην Τζούριτσιτς) όλοι όσοι έχουν δηλωθεί στη λίστα της UEFA για τις αναμετρήσεις με τη Σαχτάρ.

Συγκεκριμένα στην πτήση των «πράσινων» βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου και Κυριακόπουλος από τη List A και οι Φικάι, Λάβδας και Σκαρλατίδης από τη List B.

