search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 13:56
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.08.2025 13:26

Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής ο Τζούριτσιτς από τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ λόγω προβλήματος στη γάμπα

13.08.2025 13:26
djuricic_1308_1920-1080_new

Με μία πολύ σημαντική απουσία θα αγωνιστεί ο Παναθηναϊκός το βράδυ της Πέμπτης (14/8, 21:00) στη ρεβάνς με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ στην Κρακοβία για τον Γ’ προκριματικό του Europa League, καθώς τέθηκε νοκ-άουτ ο Φίλιπ Τζούριτσιτς λόγω προβλήματος στη γάμπα.

Ο 33χρονος Σέρβος μεσοεπιθετικός είχε ενοχλήσεις από τον πρώτο αγώνα με τους Ουκρανούς και δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το πρόβλημά του. Κρίθηκε λοιπόν προτιμότερο απ’ τον Ρουί Βιτόρια και το ιατρικό τιμ του Παναθηναϊκού να μείνει στην Αθήνα για να συνεχίσει τις θεραπείες και να είναι έτοιμος στα play off που θα ακολουθήσουν.

Στον αντίποδα, ο Φώτης Ιωαννίδης -που απουσίασε στο πρώτο ματς της Αθήνας- συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή και διεκδικεί ακόμα και θέση βασικού. Εκτός είναι κι ο Τάσος Μπακασέτας, ο οποίος έχει μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας μόνο για τα παιχνίδια με τη Σαχτάρ, λόγω του τραβήγματος στον ορθό μηριαίο μυ.

Η αποστολή του Παναθηναϊκού αναχώρησε με προορισμό την Κρακοβία στις 13:00. Σε αυτή μετέχουν (πλην Τζούριτσιτς) όλοι όσοι έχουν δηλωθεί στη λίστα της UEFA για τις αναμετρήσεις με τη Σαχτάρ.

Συγκεκριμένα στην πτήση των «πράσινων» βρίσκονται οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Ιωαννίδης, Ζαρουρί, Τετέ, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Μαξίμοβιτς, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου και Κυριακόπουλος από τη List A και οι Φικάι, Λάβδας και Σκαρλατίδης από τη List B.

Διαβάστε επίσης:

Ισραηλινός σπρίντερ έκανε χειρονομία αποκεφαλισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου Κ20 – Θύελλα αντιδράσεων

Ποδόσφαιρο: Αυτά είναι τα ζευγάρια των play offs του Champions League

Στέφανος Τσιτσιπάς: Αποκλεισμός και στο διπλό του τουρνουά στο Σινσινάτι

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
wednesday_season2_1007_1920-1080_new
MEDIA

«Wednesday»: Ο δεύτερος κύκλος της «μαύρης» κωμωδίας του Netflix έχει κάνει πάταγο

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Αληθινή ιστορία ή ταξίδι στο νησί της σελήνης» στο Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος

agonas-xokei-tsechia-new
ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα αθλητή «μπούκαρε» σε αγώνα χόκεϊ επί πάγου για να διαμαρτυρηθεί για τον γιο της – Την έβγαλαν… σηκωτή! (Video)

djuricic_1308_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός: Εκτός αποστολής ο Τζούριτσιτς από τη ρεβάνς με τη Σαχτάρ λόγω προβλήματος στη γάμπα

fotia_oxima
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: «Στάχτη» 550 αυτοκίνητα στο Τελωνείο Πατρών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

kathares-kouventes-new
MEDIA

«Καθαρές Κουβέντες»: Πρεμιέρα στο OPEN για Σπύρο Χαριτάτο και Αλεξάνδρα Χατζηγεωργίου - Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 13:55
wednesday_season2_1007_1920-1080_new
MEDIA

«Wednesday»: Ο δεύτερος κύκλος της «μαύρης» κωμωδίας του Netflix έχει κάνει πάταγο

parastasi–new
ΘΕΑΤΡΟ

«Αληθινή ιστορία ή ταξίδι στο νησί της σελήνης» στο Αρχαίο Θέατρο Δημητριάδος

agonas-xokei-tsechia-new
ΚΟΣΜΟΣ

Μητέρα αθλητή «μπούκαρε» σε αγώνα χόκεϊ επί πάγου για να διαμαρτυρηθεί για τον γιο της – Την έβγαλαν… σηκωτή! (Video)

1 / 3