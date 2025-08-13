search
ΤΕΤΑΡΤΗ 13.08.2025 18:21
ΕΛΛΑΔΑ

13.08.2025 17:32

Πυρκαγιά στην Αχαΐα: Η στιγμή που canadair κάνει ανεφοδιασμό δίπλα από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου (Video)

13.08.2025 17:32
canadair295
φωτογραφία αρχείου

Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στην Αχαΐα όπου δοκιμάζεται για δεύτερη ημέρα από τα πύρινα μέτωπα. Πυροσβέστες και εθελοντές επιχειρούν αδιάκοπα με σκοπό να περιορίσουν τη φωτιά.

Στα πύρινα μέτωπα της Αχαΐας επιχειρούν συνολικά 222 πυροσβέστες με 71 οχήματα, 8 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα. Σε βίντεο που δημοσίευσε το Forecast Weather απεικονίζεται η στιγμή που canadair το οποίο επιχειρεί στα μέτωπα πετάει δίπλα από τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου για να ανεφοδιαστεί με νερό.

Βίντεο με ελικόπτερο Σινούκ που επιχειρεί στην Αχαΐα:

Τρόμος στην Αχαΐα: Κλαδιά έπεσαν σε αγροτικό έπειτα από ρίψη νερού από ελικόπτερο (Video)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και αύριο – Οι οδηγίες της Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες

Κώστας Σαμαράς για την αδελφή του Λένα: «Ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για τη στήριξη στο πένθος της οικογένειάς μας»

kapnos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάτρα – Σαρηγιάννης: Αύξηση 300% στις καρκινογόνες ενώσεις στα σωματίδια του καπνού

tiletheasi_2008_1460-820_new
MEDIA

Οι ενημερώσεις από τα πύρινα μέτωπα έδωσαν πόντους τηλεθέασης στα κανάλια την Τρίτη (12/8)

tsigouris
MEDIA

Open: Ο Χρήστος Τσιγουρής στο «πόδι» του  Σπύρου Χαριτάτου από το τέλος του μήνα

gaza kyvertitis
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Παλαιστίνιος επιχειρηματίας Σαμίρ Χουλίλε προωθείται για πιθανός κυβερνήτης της μεταπολεμικής Λωρίδας της Γάζας

salted_caramel_sintagi
CUCINA POVERA

Εύκολο παγωτό αλατισμένης καραμέλας, χωρίς παγωτομηχανή

ant1_dikastis8
MEDIA

ANT1: Παρόντες όλοι πριν το «γράφουμε» για τη νέα σειρά «Ο δικαστής»

joker-new
ΕΛΛΑΔΑ

Νέο τζακ ποτ στο Τζόκερ: 26,5 εκατομμύρια ευρώ θα μοιραστούν στην επόμενη κλήρωση

evropi kafsones foties
ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζει» η Νότια Ευρώπη: Θανατηφόρος καύσωνας με τις θερμοκρασίες να ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου

