Τηλεφωνική επικοινωνία Πούτιν – Κιμ Γιονγκ Ουν για την Ουκρανία, λίγο πριν τη συνάντηση με Τραμπ στην Αλάσκα

Λίγες ώρες μετά το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του BBC, ότι δεκάδες χιλιάδες Βορειοκορεάτες στέλνονται στη Ρωσία για να εργαστούν σε συνθήκες δουλείας, στα πλαίσια των συμφωνιών φιλίας και αλληλεγγύης που έχουν υπογράψει οι δύο χώρες, ο πρόεδρος Πούτιν και ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν συνομίλησαν τηλεφωνικά χθες και δεσμεύτηκαν να «ενισχύσουν τη συνεργασία» των δυο κρατών.

Η συνδιάλεξη έγινε πριν από τη σύνοδο που θα έχουν μεθαύριο Παρασκευή, στην Αλάσκα, ο Ρώσος πρόεδρος και ο Ντόναλντ Τραμπ, για να συζητήσουν κυρίως για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Εκφράζοντας ικανοποίηση για τη διμερή στρατηγική εταιρική σχέση «σε όλους τους τομείς», που υπογράφτηκε το 2024 και συμπεριλαμβάνει ιδίως αμυντική συμφωνία που προβλέπει ότι η μια χώρα θα υπερασπιστεί την άλλη σε περίπτωση που υποστεί επίθεση, οι δυο ηγέτες «επιβεβαίωσαν τη βούλησή τους να ενισχύσουν τη συνεργασία στη μέλλον», ανέφερε σήμερα το βορειοκορεατικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων KCNA.

Ο Πούτιν εξάλλου «μοιράστηκε πληροφορίες» με τον Κιμ ενόψει «των συνομιλιών που θα έχει» με τον κ. Τραμπ, σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του Κρεμλίνου.

Οι σχέσεις της Μόσχας και της Πιονγκγιάνγκ ενισχύθηκαν θεαματικά μετά τη ρωσική στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η Βόρεια Κορέα ενεπλάκη πέρυσι στον πόλεμο αυτό, στέλνοντας χιλιάδες στρατιωτικούς της να συμμετάσχουν σε επιχειρήσεις στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ εναντίον ουκρανικών μονάδων, ενώ φέρεται επίσης να προμηθεύει τη σύμμαχό της με όπλα με πυρομαχικά.

Ο ρώσος πρόεδρος «εξήρε ιδιαίτερα για ακόμη μια φορά την υποστήριξη» της Βόρειας Κορέας και «τη γενναιότητα, τον ηρωισμό και το πνεύμα αυτοθυσίας που επέδειξαν» οι στρατιώτες της «στην απελευθέρωση της (περιφέρειας) Κουρσκ», τμήμα της οποίας είχε καταληφθεί από ουκρανικά στρατεύματα, πάντα κατά το KCNA.

