Αύξηση 7,3% στην επιβατική κίνηση αεροδρομίου «Μακεδονία» Θεσσαλονίκης με έντονη διεθνή ζήτηση και ρεκόρ Ιουλίου

Σημαντική άνοδο καταγράφει η επιβατική κίνηση του αεροδρομίου «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης το 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Fraport. Στο διάστημα Ιανουαρίου – Ιουλίου, μέσω του αεροδρομίου διακινήθηκαν 4,36 εκατομμύρια επιβάτες, αριθμός αυξημένος κατά 7,3% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό επτάμηνο, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή αναβάθμιση του ρόλου της πόλης ως αεροπορικού κόμβου.

Η αύξηση αφορά τόσο τις πτήσεις εσωτερικού όσο και τις διεθνείς. Οι εσωτερικές γραμμές σημείωσαν άνοδο 3,8%, με 1,42 εκατ. επιβάτες, ενώ οι διεθνείς κινήσεις ενισχύθηκαν ακόμη περισσότερο, με το καλοκαίρι να λειτουργεί ως καταλύτης για την κίνηση. Από τον Απρίλιο οι ροές επιβατών ξεκίνησαν να κινούνται σε υψηλά επίπεδα, κορυφώνοντας τον Ιούλιο, οπότε διακινήθηκαν 882.656 ταξιδιώτες, έναντι 817.924 τον αντίστοιχο μήνα του 2024.

Ιδιαίτερα στις διεθνείς αφίξεις και αναχωρήσεις, ο φετινός Ιούλιος έκλεισε με 639.752 επιβάτες, αύξηση 10,9% σε ετήσια βάση, ενώ οι εσωτερικοί ταξιδιώτες ανήλθαν σε 242.904 (+0,7%). Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν και τους προηγούμενους μήνες, με μικρές μόνο διακυμάνσεις, όπως η οριακή μείωση του Μαΐου στις πτήσεις εσωτερικού (-0,9%).

Συνολικά, οι πτήσεις τον Ιούλιο έφτασαν τις 7.129, αυξημένες κατά 10,1% σε σύγκριση με πέρυσι, ενώ στο επτάμηνο καταγράφηκαν 33.982 πτήσεις (+6%). Στην κορυφή των εθνικοτήτων που χρησιμοποιούν το «Μακεδονία» βρίσκονται οι Έλληνες, Γερμανοί, Βρετανοί, Κύπριοι και Ιταλοί, επιβεβαιώνοντας τον συνδυασμό τουριστικής και επιχειρηματικής κινητικότητας που στηρίζει την ανάπτυξη του αεροδρομίου.

