Ανατολική Αττική: 15 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα – 9 στη Λαυρεωτική, 6 στον Σαρωνικό

Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι από τα τεχνικά κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ), στις πληγείσες περιοχές των Δήμων Λαυρεωτικής και Σαρωνικού από την πρόσφατη μεγάλη πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, από τους αρμόδιους χαρακτηρίστηκαν 9 κόκκινα σπίτια στη Λαυρεωτική και 6 στον δήμο Σαρωνικού ενώ οι τεχνικοί έλεγχοι θα συνεχιστούν και το Σαββατοκύριακο.

Οι εμπειρογνώμονες έκαναν αυτοψία και τεχνικούς ελέγχους σε 104 κτήρια στους δήμους Σαρωνικού και Λαυρεωτικής. Αναλυτικά:

Δήμος Λαυρεωτικής, αυτοψίες σε 51 κτίρια

– Πράσινα: 15

– Κίτρινα: 27

– Κόκκινα: 9

Δήμος Σαρωνικού, αυτοψίες σε 53 κτίρια

– Πράσινα: 28

– Κίτρινα: 19

– Κόκκινα: 6

Από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης τονίστηκε πως τα κλιμάκια της ΓΔΑΕΦΚ ήδη έχουν ξεκινήσει από την Πάτρα και τη Βόνιτσα, προχωρώντας σε επιτόπιους ελέγχους και καταγραφή των ζημιών.

Για το Σάββατο, έχουν ήδη οριστεί αυτοψίες σε πληγείσες περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Αχαΐας, Πρέβεζας, Χίου, Ζακύνθου και Αιτωλοακαρνανίας.

