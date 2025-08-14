Χαρίτσης για τις πυρκαγιές: Η κυβέρνηση απέτυχε και κρύβεται

Μετά την χθεσινή επίσκεψη στην Πάτρα και την αυτοψία στις καμένες περιοχές, ο Αλέξης Χαρίτσης επανέρχεται στο θέμα των πυρκαγιών κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι κρύβεται. Την καλεί δε να απολογηθεί την να απολογηθεί για σειρά ενεργειών και παραλείψεων με αποτέλεσμα η φωτιά να φτάσει «σχεδόν στο κέντρο» της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας.

Αναφέρει μεταξύ άλλων: «Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριζε ότι η Ελλάδα θα γίνει “κόμβος δασοπυρόσβεσης”. Έγινε το αντίθετο. Η Ελλάδα είναι το Hotspot της καταστροφής». Και αναρωτιέται πού είναι αυτή την ώρα ο υπουργός Κλιματικής αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης.

Επαναλαμβάνει δε ότι «η χώρα χρειάζεται οξυγόνο. Και όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, δεν μπορεί να το έχει».

Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Χαρίτση:

Πυρκαγιές: να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους

Χτες διέσχισα τη δυτική Ελλάδα για να βρεθώ στην Πάτρα. Εκεί που η φωτιά έφτασε σχεδόν στο κέντρο της τρίτης μεγαλύτερης πόλης της χώρας. Όχι στους «οικισμούς», όχι στα «περίχωρα». Στην Πάτρα.

Μπαίνοντας στο νομό Αχαΐας έβλεπα παντού γύρω μου τις εικόνες της καταστροφής.

Μαζί με την ακούραστη βουλεύτρια μας Σία Αναγνωστοπούλου, άκουσα κατοίκους που είδαν το σπίτι τους να χάνεται και το χωράφι τους να καίγεται.

Άκουσα εξαντλημένους πυροσβέστες που μου είπαν «όλα λάθος».

Άκουσα ανθρώπους που νιώθουν τρόμο για την επόμενη μέρα.

Δεν αρκεί το «ευχαριστώ» στους πυροσβέστες και στους εθελοντές.

Δεν αρκεί το «κουράγιο» σε έναν άνθρωπο που χάνει το βιός του.

Για να έχει νόημα, πρέπει να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.

Ένα: η κυβέρνηση κρύβεται

Που είναι ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας;

Που είναι οι διάφοροι βουλευτές που μας πληροφορούν από το γραφείο τους ότι έχει γεμίσει ο ουρανός πτητικά μέσα;

Που ήταν ο πρωθυπουργός που έκανε διακοπές αμέριμνος μέχρι που κατάλαβε ότι δεν πήγαινε άλλο;

Δύο: η κυβέρνηση απέτυχε

Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριζε ότι η Ελλάδα θα γίνει «κόμβος δασοπυρόσβεσης».

Έγινε το αντίθετο.

Η Ελλάδα είναι το Hotspot της καταστροφής

Τρία: οι φτωχοί θα γίνουν φτωχότεροι

Η Δυτική Ελλάδα, το Βόρειο Αιγαίο και η Ήπειρος -οι περιφέρειες που καταστράφηκαν- έχουν ένα κοινό: είναι οι φτωχότερες περιφέρειες της χώρας.

Η πυρκαγιά διαλύει το μέλλον των εργατών γης, των μικρών παραγωγών, των επαγγελματιών, των ανθρώπων του μόχθου, των ευάλωτων πληθυσμών.

Το μοντέλο «ανάπτυξης» που τους περιμένει είναι δυστοπικό: εξορύξεις, αρπαχτές πάνω στα καμένα, παιχνίδια real estate για την «ανοικοδόμηση», επιδοτήσεις που θα τρέφουν τον φαύλο κύκλο της εκμετάλλευσης.

Τέσσερα: αν δεν επενδύσουμε στο οξυγόνο, θα ζούμε με τις στάχτες

Είναι προτεραιότητα η αγορά πυροσβεστικών οχημάτων ή μιας ακόμα φρεγάτας;

Είναι το μέλλον της χώρας οι εξορύξεις και η κλιματική κρίση ή η δίκαιη ενεργειακή μετάβαση και η επένδυση στην πολιτική προστασία;

Θέλουμε ισχυρό κράτος με σχέδιο ανάπτυξης της περιφέρειας ή την οικονομία της αρπαχτής;

Πέντε: η κυβέρνηση πρέπει να απολογηθεί. Όχι σε μένα. Στην ελληνική κοινωνία.

Ποιος ευθύνεται για το ότι φτάσαμε στον Ιούλιο για να αποφασιστεί η επικαιροποίηση του Εθνικού Χάρτη Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών; (προσέξτε: να αποφασιστεί. Όχι να επικαιροποιηθεί).

Ποιος ευθύνεται για την ακύρωση του σχεδιασμού για 13 Περιφερειακά Επιχειρησιακά Κέντρα Πολιτικής Προστασίας;

Ποιος ευθύνεται για το ότι η αναβάθμιση των εναέριων μέσων κατάσβεσης δεν μπορεί να ξεκινήσει πριν το 2026;

Ποιος ευθύνεται για το ότι το πρόγραμμα καθαρισμών Antinero κατέληξε σε ένα ακόμα σκάνδαλο απευθείας αναθέσεων;

Ποιος ευθύνεται για την ανύπαρκτη αναβάθμιση του υπέργειου δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΔΕΔΔΗΕ;

Ποιος ευθύνεται για τον αποκλεισμό 600 έμπειρων εποχικών πυροσβεστών τον Απρίλιο του 2025;

Ποιος ευθύνεται που σε κανένα σημείο της επικράτειας δεν μπορούμε να δούμε χειροπιαστά έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης για την πολιτική προστασία;

Τέλος, ποιος ευθύνεται που η πρόληψη έγινε συνώνυμο της ατομικής ευθύνης –«καθαρίστε τα οικόπεδά σας»- και όχι κρατικό σχέδιο;

Έξι: δεν πάει άλλο.

Η χώρα χρειάζεται οξυγόνο.

Και όσο βρίσκεται στη θέση της η κυβέρνηση της καμένης γης, δεν μπορεί να το έχει.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης για φωτιές: «Η αντιπολίτευση διασπείρει μυθεύματα συνειδητά» – Απαντήσεις σε απορίες πολιτών

Επιστρέφει στην κυκλοφορία η Βασιλίσσης Όλγας – Η ανάρτηση του Χάρη Δούκα

Δένδιας: Στην Τήνο για τον εορτασμό της Κοιμήσεως της Θεοτόκου